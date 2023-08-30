Komşu alevlere teslim: En ölümcül afet olarak kayda geçti

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç bölgelerinde, son 20 yılda görülen en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını henüz sönmezken, yanan alanın büyüklüğü 810 kilometrekare olarak açıklandı.Yangının ayrıca, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olduğu da belirtildi. AB'nin müdahele ekibi yolladığı yangında da şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.19 Ağustos'ta başlayan yangınlarda ölen 20 kişinin 18'inin göçmen olduğu aralarında çocukların bulunduğu açıklandı. Ekathimerini gazetesi, yangınlar söndürüldükten sonra daha fazla ölü bulunabileceği endişesinin yetkililer tarafından değerlendirildiğini aktardı. AFP'ye konuşan Yunan yetkililer, Dadias Milli Parkı'nın kuzey doğusunda alevlerin halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.Ajansa konuşan orman görevlisi Dora Skartsis, 2011 yangını sonrası yapılan tüm yenileme çalışmalarının kaybedildiğini söyledi.Skartsis, “Devasa bir ekolojik felaketten söz ediyoruz” şeklinde konuştu.Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan bölümünden Panagiota Maragou, ulusal parkın yüzde 30'unun yok olduğunu duyurdu. Dedeağaç bölgesinde en az 4 bin koyun telef oldu.Yuanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, orman yangınlarıyla ilgili 140 tutuklamadan 79'unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği yönetimi, 28 hava aracından oluşan bir kuvveti böylesi felaketler için hazır hale getirme niyetini duyurdu.Yunanistan'da 2018 yılında başkent Atina dışındaki orman yangınında 104 kişi ölmüştü