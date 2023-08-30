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İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada partisinin yerel seçimlerdeki yol haritasını açıkladı. İttifak çağrılarına kapıları kapadı. Bu durum, ortaklarında 'paniğe' yol açtı. Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta katıldığı canlı yayında çok net mesajlar paylaştı… "Bu bir meydan okumadır" diyen Erhan Usta, "Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin" ifadesini kullandı. Partisinin yaşadığı oy kaybını da kabul eden İYİ Parti Grup Başkanvekili, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek verilecek mi sorusunu ise şöyle yanıtladı: Daha erken!

İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!
Ekleme: 30.08.2023 - 10:54 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!
Türkiye, genel seçimleri geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti, 7 ay kalan yerel seçimlere odaklandı… Bir dönem ülkeyi yönetme hayaline kapılan 8'li koalisyon ortakları arasında ise adeta 'savaş' çıktı…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyük Taarruz'un yıldönümü olan 26 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada, koalisyon ortaklarına kapıyı kapattı. 31 Mart yerel seçimlerine her partinin kendi başına girmesi konusunda çağrıda bulunarak ittifak yapmayacağı mesajını paylaştı.

Bu durum, İYİ Parti ve HDP desteği ile göreve gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ta 'seçim' paniğine yol açtı.

Meral Akşener'in ardında İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Erhan Usta, katıldığı canlı yayında çok net ittifak mesajları paylaştı.

İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!

KOALİSYONA HDP TEPKİSİ!

'Bu bir meydan okumadır' diyen Erhan Usta, 'Bizim birinci önceliğimiz yerel seçimlere her partinin ayrı ayrı girmesi. Bu bir meydan okumadır. Herkes bileğinin gücüyle seçim yarışına girsin istiyoruz. Yerel seçimlerde kimse kimseye güvenmesin' ifadesini kullandı.

Parti olarak bir daha hiçbir ittifakta yer almayacakları mesajını veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 'Biz ülke genelinde topyekün bir şekilde ittifakta yer almayı düşünmüyoruz. Kendi kadrolarımızla, kendi adaylarımızla seçime girmek bizim öncelikli hedefimiz. İstanbul ve Ankara için bir şey söylemek şu an için erken. Bunları zaman ne gerektirirse o noktaya doğru ilerleyeceğiz. O günkü siyasi konjektür neyi gerektiyorsa ona göre adım atılır. 2019'da yapılan ittifakın mimarı İyi Parti'dir. Bu teklif bizim tarafımızdan CHP'ye gönderilmiştir. Milletimiz ümitlenmiştir bu süreçte. Ekrem Bey ülkücülerden ciddi oy aldı. Seçimlerin kazanılmasını HDP'ye bağlamak bizi incitmiştir' açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ VURGUSU

Erhan Usta, sözlerine şöyle devam etti: Genel Başkanımız, Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulundu. Elinizi taşın altına koyun dedi kötü gidişatın bitmesi için. Kamuoyu yoklamalarında önde çıkan bu iki isimden birisinin aday olmasını biz canı gönülden istedik. Ama bu imkan olmadı. Muhataplarımıza buradan kaynaklanan bir serzenişimizin olması gayet normal. Biz isteriz ki bütün şehirleri İyi Parti olarak alalım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın parti değişikliğiyle ilgili bir şey söylememiz söz konusu değil.

İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!

OY KAYBINI KABUL ETTİ

Sözlerini sonlandırırken İYİ Parti'de yaşanan oy kaybını da kabul eden Erhan Usta, '6'lı masa kurulmadan önce oylarımız 18-19 seviyesindeydi. Ortaya çıkan siyasi atmosfer bizim umduğumuz oy oranını yakalayamamıza neden oldu. Biz seçimlerde kendimizi anlatamadık. Cumhur İttifakı'ndan daha fazla oy alabilirdik. Sayın Akşener'le ilgili ortaya atılan hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıktı. İYİ Parti'nin yıpratılması herkesin işine yarıyor' ifadesini kullandı.

'KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARTACAĞIZ'

Meral Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken bir açıklama da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan gelmişti. 'Biz şu anda kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede de inşallah bu hazırlıklarımızı tamamladığımızda milletimizle bunun bilgisini paylaşacağız' ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ CEVABI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdik ve onlar 'CHP belediye başkanları olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz' dediler. Onlar artık bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır. Seçimde onları desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz' diyerek iki başkana da destek vermeyecekleri vurgusu yapmıştı.

İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!
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