İstanbul’da bisiklet cinayeti! Yanına geldi değişelim mi dedi sonrası korkunç!

Kan donduran olay 26 Ağustos'ta yaşandı. 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşadığı 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gitti.'Bisikletlerimizi değişelim mi?' dedi. Halil Örnek ise bu durumu kabul etmedi. Bunun üzerine H.A ile Halil Örnek kavga etti.H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kanlar içinde kalan Örnek'i hastaneye kaldırıldı.Örnek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Örnek'in öldüğünü duyanlar olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. ise kıskıvrak yakalandı!