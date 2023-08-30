Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldı

Son yıllarda dünya genelinde seyahat etmek artık daha erişilebilir hale geldi. Uçuşlar için ucuz uçak bileti bulmak, pek çok insan için oldukça önemli.Havayolu şirketleri, rekabetin artmasıyla birlikte daha fazla yolcu çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla sık sık ucuz uçak bileti fırsatları sunuyor.Özellikle online rezervasyon platformları, seyahat edenlere cazip fiyatlar sunan birçok promosyon ve indirimle dolu. Bu, yolcuların seyahat bütçelerini daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor.Google Flights, Türkiye'deki adıyla Google Uçuş Arama, uçak bileti ücretinden tasarruf etmek isteyen gezginlerin işine yarayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.Pazartesi sabahı bir blog yazısı aracılığıyla resmi olarak duyurulan yeni özellik, uçuş rezervasyonu için en bütçe dostu dönem konusunda rehberlik sunuyor.Yeni özellik, mevcut fiyat takip uyarılarını ve platformda halihazırda mevcut olan fiyat garantisi seçeneğini daha da geliştiriyor.En düşük fiyat zamanları görülecekGoogle, blog yazısında, 'Güvenilir trend verilerine sahip aramalarda, seçtiğiniz tarih ve varış noktasına rezervasyon yapmak için fiyatların genellikle ne zaman en düşük olduğunu artık göreceksiniz.' dedi .Bilgilendirme esnasında en düşük fiyatın yer aldığı tarih aralığını paylaşan Google Flights, aynı şekilde benzer rotalar için ne zaman rezervasyon yaptırmanız gerektiğini de ifade edecek.Örneğin, yeni özellik, size benzer seyahatlerde rezervasyon yapmak için en ucuz zamanın genellikle kalkıştan iki ay önce olduğunu ve şu anda en uygun zamanda olduğunuzu söyleyebilir.Ya da fiyatların genellikle kalkışa yaklaştıkça düştüğünü öğrenebilir ve rezervasyon yapmadan önce beklemeye karar verebilirsiniz.Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldıGoogle Flight ekran görüntüsüTeknoloji devi, Google Flights'ta gözlemlenen geçmiş fiyatlandırma modellerinden elde edilen 2023 uçuş rezervasyonu trendlerini de açıkladı.Google'ın 2023 uçak rezervasyonu trendleriyle ilgili paylaştığı verilere göre; yılbaşı özelinde aralık ortasında başlayan seyahatler için en uygun fiyatları ekim başında bulmak mümkün oluyor.Bununla beraber, ortalama fiyatlar kalkıştan 72 gün önce en düşük seviyeye inme eğilimi gösteriyor. Genel olarak düşük fiyat aralığı ise kalkıştan 54 ila 78 gün öncesinde gerçekleşiyor.