Gök Vatan 'KAAN'ı bekliyor! Tarih verildi: Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran açıklamalar

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullandı:'Çok iyi gidiyor, tabi TEKNOFEST gençlerin bir aktivitesi, genç gelenler de var. Sohbet ettiğiniz zaman diyorlar ki biz mühendis olmak istiyoruz. Üniversite giriş puanları İTÜ en iyi öğrencileri almış, uçak fakültesine ilk 100'den iki kişi gitmiş bu şu anlama geliyor. TEKNOFEST, savunma sanayiinden dolayı gençler artık mühendisliğe yöneldi. Bu TUSAŞ için çok önemli, tabandan bir ordu geliyor.KAAN'ımız var HÜRJET'imiz var, ANKA'mız var bunlar çok önemli. 6700 mühendise geldik, daha önemlisi TEKNOFEST'te buraya gelen genç çocuklar.Cumhurbaşkanımız yıl sonu uçacak dedi, biz de çalışıyoruz yıl sonunda uçacak.ANKA-4 olacak. Bazı ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Amacımız bunlara ortak olmak. TUSAŞ olarak KAAN'ın bu yıl sonu uçması, GÖKBEY'i teslim ediyoruz, tekrar gençlere gelirsem, gencecik çocuklarımız 2050'nin geleceği. Bu ürünlere dokunuyorlar.Aslında Türkiye gençleri motive etmeyi yakaladı. TUSAŞ olarak yurt dışından misafirimiz oluyor, İngiltere, Fransa'dan ABD'den misafirimiz oluyor. Onların genel kurmay başkanları, sanayi bakanları oluyor. Onların dedikleri şu bizim gençler sizler kadar mühendis olmak istemiyorum.TEKNOFEST'in bu motivasyona on numara etkisi var.Uçmaya devam ediyor onun paralelinde büyük genel maksat helikopteri yapıyoruz. 10 tonluk yapıyoruz, ATAK-2 ile 10 ton beraber gidiyor.Şu anda test pilotlarımız simülatörde KAAN'ı test ediyor. İlk uçuş öncesi biz her türlü hareketleri yaptırıyoruz. Statik testler, yer testleri yaptırıyoruz. İlk uçuş sıkıntılı bir olay, inşallah gerçekleşecek. KAAN, 5'inci nesil uçak. Fransa'nın Rafale daha sonra gelir. Dolayısıyla KAAN, ABD, Rusya, Çin ligine Türkiye'yi sokuyor.Çok ciddi devlet kaynağı harcıyoruz, yurt dışı görüşmelerimiz var, ortaklık görüşmeleri, Türkiye daha çok savunma sanayiinde ihracat yapan bir ülke.