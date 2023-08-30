Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal oldu

Nijer'in ardından bir başka Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişimi meydana geldi. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ardından bir gurp askeri yetkili ulusal televizyon binasını işgal ederek yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca başkent Librevil'de silah seslerinin duyulduğu ve seçim sonuçlarının iptale dildiği bildirildi.

Gabon'da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.Cuntacılar, 'Bugün, 30 Ağustos 2023, biz, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nde (CTRI) birleşen savunma ve güvenlik güçleri olarak, Gabon halkı adına ve kurumların korunmasının garantörü olarak barışı savunmaya karar verdik. Mevcut rejime son vererek'Öte yandan başkent Librevil'de silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.Ülkedeki darbe girişiminin ardından seçim sonuçlarının iptal edildiği, cumhuriyetin tüm kurumlarının feshedildiği ilan edildi.Öte yandan 2019 yılının başlarında da Gabon'da askeri darbe girişimi olmuştu. Ulusal Radyo'yu basan Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki birkaç asker, darbeyi Fas'ta tedavi gören devlet başkanları Ali Bongo'ya karşı yaptıklarını açıklamıştı.