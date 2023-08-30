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Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber! Havuzda boğularak hayatını kaybetti

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.08.2023 - 13:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber! Havuzda boğularak hayatını kaybettiGıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lojmanlarının havuzunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan TBMM lojmanlarına tatile giden 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu. Tesis çalışanları,112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlıkçılar, 68 yaşındaki Arzu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?
Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır'da doğdu. TBMM'de 23. dönemde AKP'den milletvekili seçilen Arzu, 2009 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi fakat seçimi kazanamadı.

2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Arzu, 7 Haziran - 1 Kasım 2015 arasındaki dönemde kurulan geçiş hükümetinde yaklaşık 2 ay Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.
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