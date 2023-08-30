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Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 Ağustos'ta mikrofonu kaptı. Afyonkarahisar'dan 8'li koalisyonu bombaladı… Yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen Akşener, "Önce ben diyenlerle uğraştık" çıkışı yaptı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da "Onlara bu ateşten gömleği giydiremedim" diyerek sitem dolu bir mesaj yolladı. Akşener'in bu sözlerini ilk olarak Ekrem İmamoğlu yanıtladı… İşte detaylar!

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!
Ekleme: 30.08.2023 - 17:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!
Seçimler bitti ancak 8'li koalisyondaki kriz bitmedi. Koalisyon ortaklarından İYİ Parti, seçimlerde yaşanan oy kaybı nedeniyle panikledi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!
Milliyetçilerin oyunu toplamak ve HDP'nin yer aldığı kaolisyonun yol açtığı tepkileri bastırmak isteyen Meral Akşener, hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi…

'ÖNCE BEN DİYENLERLE...'

Akşener, 'Önce ben diyenlerle de uğraştık. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki koltuğundan başka şeyi olmayanlarla uğraştık. Yankı odalarında ihanetle suçlandık' diyerek yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM...

Seçim döneminde adaylıklarını desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da üstü kapalı bir şekilde sitem etti. 'Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım.

Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim. Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim' dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!

İŞTE İLK YANIT...

İşte bu sözlere, ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Gazetecilerin Meral Akşener'in 'Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk Milleti'nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim' sözlerini hatırlatması üzerine yüzü asılan Ekrem İmamoğlu, yalnızca 'Her şey çok güzel olacak' demekle yetindi.

Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise şu yanıtı verdi: Biz hep görüşüyoruz…

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in sözlerine ilk yanıt: Biz hep görüşüyoruz!
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