'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğip "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. FOX yönetimi ise "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanına soyundu.Disney Plus'ın Atatürk'e uyguladığı sansür sonrası devlet ve hükümet net bir duruş sergileyip tepkisini dile getirirken, RTÜK de harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler ise teker teker iptal edildi.Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan sözde ünlülerin Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e sessiz kalması ise toplum vicdanını yaraladı.Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı. Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.Sansüre maruz kalan Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin suskunluğu dikkatlerden kaçmazken, skandala dair tek kelime etmeyen İynemli sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı.Aras Bulut İynemli Atatürk sansürüne boyun eğmesi, bölüm başına 850 bin TL almasından kaynaklı olduğu öne sürüldü.Öte yandan Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepki göstermeyen bir başka isim olan ve "Yorum yapacak kadar bilgim yok" diyen Hazal Kaya da yayınlanan fragmana kalp işareti koydu.Şahan Gökbalar, Cem Yılmaz, Eda Ece, Aras Bulut İynemli ve skandala kayıtsız kalan ünlülerin bu tutumu 'Cüzdan Atatürkçlüğü'nü de gözler önüne serdi.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ermeni lobisine boyun eğen Atatürk sansürcüsü Disney'e tek kelime laf etmeyen ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ü hatırladı.Atatürk'e yöneltilen "katliamcı, soykırımcı" iftiralarını yutan bu isimler şimdiler mangalda kül bırakmayacak derece Atatürkçü...Aras Bulut İynemli... Atatürk dizisinin başrolü İynemli, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e gıkını bile çıkarmayıp dizinin fragmanını paylaşmıştı.İynemli, bugün Atatürk'ü hatırladı!Disney'in reklam yüzlerinden olan Tarkan, Disney'in imza attığı skandala kayıtsız kalmıştı.Tarkan bugün Atatürk'ü hatırladı!Hemen hemen her olay hakkında bir görüş beyan eden Şahan Gökbakar, Recep İvedik filminin yayın haklarını sattığı Disney'e kendinden beklendiği üzere tek kelime söz edemedi.Gökbakar bugün Atatürk'ü hatırladı!Eda Ece ve Hazal Kaya da Disney'in Atatürk sansürüne ses etmeyip 30 Ağustos'ta Atatürk'ü hatırlayan isimler arasında.Hazal Kaya'nın paylaşımı