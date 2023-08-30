  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Ermeni lobisine boyun eğen Atatürk sansürcüsü Disney'e tek kelime laf etmeyen ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ü hatırladı. Gazi'ye yöneltilen “katliamcı, soykırımcı” iftiralarını yutan bu isimler şimdilerde mangalda kül bırakmayacak derece Atatürkçü... Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli, Disney'in reklam yüzlerinden Tarkan, Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satan Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya vb. isimlerin o gün sansüre susup bugün Atatürk'ü anması sergilenen ikiyüzlü tutumu da açık etti. Takvim.com.tr 'Cüzdan Atatürkçülüğü'nü sizler için deşifre etti.

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...
Ekleme: 30.08.2023 - 13:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...
Amerikan sermayeli FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğip "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.

8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. FOX yönetimi ise "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanına soyundu.

Disney Plus'ın Atatürk'e uyguladığı sansür sonrası devlet ve hükümet net bir duruş sergileyip tepkisini dile getirirken, RTÜK de harekete geçti. Tepkilerin odağı haline gelen platforma yapılan abonelikler ise teker teker iptal edildi.

CHP VE CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİNİN ÖLÜM SESSİZLİĞİ
Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan sözde ünlülerin Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e sessiz kalması ise toplum vicdanını yaraladı.

Hemen hemen her olayda bir görüş beyan eden, Berna Laçin, Tarkan, Cem Yılmaz ve Fazıl Say'ın çıtı bile çıkmadı. Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı.

Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.

SKANDALA TEK KELİME ETMEDİ FRAGMANI PAYLAŞTI: 850 BİN TL DİLİNİ BAĞLADI
Sansüre maruz kalan Atatürk dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin suskunluğu dikkatlerden kaçmazken, skandala dair tek kelime etmeyen İynemli sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaştı.

Aras Bulut İynemli Atatürk sansürüne boyun eğmesi, bölüm başına 850 bin TL almasından kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepki göstermeyen bir başka isim olan ve "Yorum yapacak kadar bilgim yok" diyen Hazal Kaya da yayınlanan fragmana kalp işareti koydu.

Şahan Gökbalar, Cem Yılmaz, Eda Ece, Aras Bulut İynemli ve skandala kayıtsız kalan ünlülerin bu tutumu 'Cüzdan Atatürkçlüğü'nü de gözler önüne serdi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ermeni lobisine boyun eğen Atatürk sansürcüsü Disney'e tek kelime laf etmeyen ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ü hatırladı.

CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Atatürk'e yöneltilen "katliamcı, soykırımcı" iftiralarını yutan bu isimler şimdiler mangalda kül bırakmayacak derece Atatürkçü...

Aras Bulut İynemli... Atatürk dizisinin başrolü İynemli, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e gıkını bile çıkarmayıp dizinin fragmanını paylaşmıştı.

İynemli, bugün Atatürk'ü hatırladı!

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Disney'in reklam yüzlerinden olan Tarkan, Disney'in imza attığı skandala kayıtsız kalmıştı.

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Tarkan bugün Atatürk'ü hatırladı!

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Hemen hemen her olay hakkında bir görüş beyan eden Şahan Gökbakar, Recep İvedik filminin yayın haklarını sattığı Disney'e kendinden beklendiği üzere tek kelime söz edemedi.
Gökbakar bugün Atatürk'ü hatırladı!

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Eda Ece ve Hazal Kaya da Disney'in Atatürk sansürüne ses etmeyip 30 Ağustos'ta Atatürk'ü hatırlayan isimler arasında.

'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...

Hazal Kaya'nın paylaşımı
Memur zammı için son toplantı yarın
'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...
Komşu alevlere teslim: En ölümcül afet olarak kayda geçti
Yeni müjdeler yakın: Abdülhamid Han Doğu Akdeniz'i fethedecek!
Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu
MSB'den Zafer Bayramı'na özel paylaşım: Bağımsızlığın mührü
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat
İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!
İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?
Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı
Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal oldu
CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
Türk ordusunun kahramanlık destanı yazdığı gün: 30 Ağustos

Türk ordusunun kahramanlık destanı yazdığı gün: 30 Ağustos

Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldı

Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldı

30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

2 yıldır görünmüyordu! Yeniden ortaya çıktılar

2 yıldır görünmüyordu! Yeniden ortaya çıktılar

Araç sahiplerine müjde! Benzinde indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzinde indirim geliyor