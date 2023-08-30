Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

Gümüşhane merkeze 24 kilometre uzaklıkta bulunan Kale köyünde bulunan bir kara lastik ayakkabı üretim imalathanesinin tabelası, tam 68 yıl önce Ali Saraç adlı bir ressam tarafından yapıldı.3 boyutlu tabelada yer alan ayakkabı ile elinde ayakkabı tutan kadın figürü tabelaya bakan kişinin gittiği yöne göre hareket etmesi, herkesi şaşkınlığa uğrattı.Son dönemde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise tabelanın şöhretine şöhret kattı.Bölge sakinlerinden Bahattin Ülker, aradan yıllar geçse de tabelaya her baktıklarında şaşırdığını açıkladı. 'Biz döndükçe lastikler kadın da bizimle beraber dönüyor bunu yapan ressama helal olsun gerçekten ressammış yani.İlk yıllarında anlayamadık ama seneler sonra lastiğinde bizimle beraber döndüğünü anladık. Her geçtiğimizde bakıyoruz' ifadesini kullandı.Çocukluk yıllarında söz konusu tabelayı görünce kendilerine sihir gibi geldiğini ifade eden Refik Alemdar ise şaşkınlığını şöyle anlattı:Bu tabela o zamanın sihri sağa dön sola dön nereye gidersen git sana dönüyor insanları büyüledi yani. Bizzat beni de büyüledi. O dönem bunu görmek bize sihir gibi geldi, normal bir resim gibi değil bu.O günlerden bu günlere hala gelip gideni bakanı olur yani. Hatta bunu alıp götürmeye çalışanlar oldu ama izin vermedik.