  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

Gümüşhane'nin Kale köyünde bir kara lastik ayakkabı üretim imalathanesi için yapılan tabela, herkesi şaşkına çeviriyor. 68 yıllık geçmişe sahip tabelayı görenler, "Biz döndükçe dönüyor… Çocukken hepimizi büyülerdi" diyor!

Ekleme: 30.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!
Gümüşhane merkeze 24 kilometre uzaklıkta bulunan Kale köyünde bulunan bir kara lastik ayakkabı üretim imalathanesinin tabelası, tam 68 yıl önce Ali Saraç adlı bir ressam tarafından yapıldı.

3 boyutlu tabelada yer alan ayakkabı ile elinde ayakkabı tutan kadın figürü tabelaya bakan kişinin gittiği yöne göre hareket etmesi, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Son dönemde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise tabelanın şöhretine şöhret kattı.

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

'DÖNDÜKÇE DÖNÜYOR…'

Bölge sakinlerinden Bahattin Ülker, aradan yıllar geçse de tabelaya her baktıklarında şaşırdığını açıkladı. 'Biz döndükçe lastikler kadın da bizimle beraber dönüyor bunu yapan ressama helal olsun gerçekten ressammış yani.

İlk yıllarında anlayamadık ama seneler sonra lastiğinde bizimle beraber döndüğünü anladık. Her geçtiğimizde bakıyoruz' ifadesini kullandı.

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

'SİHİR GİBİ GELİRDİ!'

Çocukluk yıllarında söz konusu tabelayı görünce kendilerine sihir gibi geldiğini ifade eden Refik Alemdar ise şaşkınlığını şöyle anlattı:

Bu tabela o zamanın sihri sağa dön sola dön nereye gidersen git sana dönüyor insanları büyüledi yani. Bizzat beni de büyüledi. O dönem bunu görmek bize sihir gibi geldi, normal bir resim gibi değil bu.

O günlerden bu günlere hala gelip gideni bakanı olur yani. Hatta bunu alıp götürmeye çalışanlar oldu ama izin vermedik.

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!
Memur zammı için son toplantı yarın
'Cüzdan Atatürkçüleri'nin ikiyüzlülüğü! Disney'e sustular, 30 Ağustos'ta Gazi'yi hatırladılar: Şahan Gökbakar, Eda Ece, Hazal Kaya, Tarkan...
Komşu alevlere teslim: En ölümcül afet olarak kayda geçti
Yeni müjdeler yakın: Abdülhamid Han Doğu Akdeniz'i fethedecek!
Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu
MSB'den Zafer Bayramı'na özel paylaşım: Bağımsızlığın mührü
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat
İYİ Partili isimden ittifak çıkışı: Bu bir meydan okumadır!
İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?
Rusya Ukrayna savaşı alevleniyor: Havaalanını vurdular! Uçaklar alevler içinde…
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçeğe dönüştüreceğiz
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı
Gabon'da askeri darbe girişimi! Başkent Librevil'de silah sesleri: Seçimler iptal oldu
CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
Türk ordusunun kahramanlık destanı yazdığı gün: 30 Ağustos

Türk ordusunun kahramanlık destanı yazdığı gün: 30 Ağustos

Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldı

Google'dan ucuz uçak bileti hamlesi! Yeni özellik resmen tanıtıldı

30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

Bu tabelayı gören şoke oluyor: Biz döndükçe dönüyor!

2 yıldır görünmüyordu! Yeniden ortaya çıktılar

2 yıldır görünmüyordu! Yeniden ortaya çıktılar

Araç sahiplerine müjde! Benzinde indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Benzinde indirim geliyor