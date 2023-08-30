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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine bineceğiz. Döktükleri kanların hesabını soracağız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız
Ekleme: 30.08.2023 - 17:42 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dostlarımızın sayısını artırmakta, düşmanlarımızın sayısını azaltmakta kararlıyız. Küresel kriz, yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu kriz ve kaosun olumsuz etkilerine geniş bir alanda şahit oluyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil herkes son yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Kimi ekonomistler tarafından israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında bir yarış söz konusu. Savunmaya ayrılan bütçe rakamları yıldan yıla yükseliyor. Modern, displinli ve caydırıcılığı yüksek bir orduya sahip olmanın gerekliliği tüm dünya tarafından kabul edilmektedir.

'ASKERİ İMKAN VE YETENEKLERİMİZİ EN ÜST LİGE ÇIKARDIK'

Güçlü bir ordu olmadan güçlü Türkiye olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerle gördük. Savunma sanayiinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Yüzde 80'lerden alıp yüzde 20'lere düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızla cirosu 12 milyar doları aşan savunma sanayii sektörümüzle bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız savunma ihracatımızla, Atak'tan Kaan'a, AKINCI'dan AKSUNGUR'a her alanda artan kabileyetimizle 21 yıla sığdırdığımız askeri imkan ve yeteneklerimizi en üst lige çıkardık.

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız

'KAAN 2023 BİTMEDEN HAVALANACAK'

Hemen her hafta savunma sanayii alanında gurur verici bir haber alıyoruz. Kaan'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz. Bir kaç gün önce uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemimiz SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. Yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize havunma savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak konuma geleceğiz.

'DÖKTÜKLERİ KANLARIN HESABINI SORACAĞIZ'

40 yıldır terör örgütü ile mücadele eden ülkeyiz. Vatan toprağında ameliyat yaptırmamak için binlerce evladımızı şehit verdik. Emparyalist güçlere boyun eğmedik. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine bineceğiz. Döktükleri kanların hesabını soracağız. Ne kadar in, ne kadar dağ varsa teröristlerden temizleyeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Döktükleri kanların hesabını soracağız
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