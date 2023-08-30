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Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK toplantısında 7 Ekim'de yapılacak 4'ncü olağanüstü kongre için karar alındı. Kongrede değişmesi beklenen MYK üyeleri ile veda yemeği yiyen Erdoğan, kurmaylarına çalışmaları için teşekkür ederek, 31 Mart seçimleri için daha fazla özveriyle çalışmalarını istedi. Erdoğan, "Muhalefet yönetimindeki belediyeleri yeniden kazanmalıyız, vatandaşımız hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum kalmamalı. Bu zamana kadar ki tüm emekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu son MKYK'mız, kongre sürecinde olağanüstü bir şey olursa bir daha toplanırız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat
Ekleme: 30.08.2023 - 11:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına teşekkür ve talimat
Erdoğan, "Muhalefet yönetimindeki belediyeleri yeniden kazanmalıyız, vatandaşımız hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum kalmamalı. Bu zamana kadar ki tüm emekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu son MKYK'mız, kongre sürecinde olağanüstü bir şey olursa bir daha toplanırız" dedi.

ADAYLARDA ARANAN KRİTERLER

Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı sunumda, toplamda 1392 belediyeden 810 tanesinin AK Parti'nin, 231 tanesinin ise MHP'nin olmak üzere Cumhur İttifakı'nın toplamda 1041 belediyesinin olduğunu anlattı. Yılmaz ayrıca, 30 Büyükşehir belediyesinden 15'inin AK Parti'de 1'inin ise MHP'de olduğu da belirtti. 31 Mart seçimlerinde adaylarda aranan kriterlerin de yer aldığı sunumda şunlar aktarıldı: "Liyakat, dirayet, ahlak, siyasal kimlik, sosyal ve kültürel aidiyet, eğitim düzeyi, temsil kabiliyeti, toplumsal bilinirlik, toplumsal kanaat, demografik yapıya uygunluk ile tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olunması."

SULAMA SORUNUNU ÇÖZÜN

Toplantıda deprem illerinden gelen MKYK üyesi söz alarak, deprem sonrasında küçük sulama kanallarıyla ilgili sorunu ve depremzedelerin hak sahipliği başvurularının uzatılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki konunun çözülmesi konusunda talimat verdi. Erdoğan, toplantının ardından MKYK üyeleriyle yemek yedi.

KONGRENİN TEMASI MYK DA BELLİ OLACAK

Toplantıda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir kongre süreci ile ilgili sunum yaptı.Kongrenin teması 12 Eylül'de MYK'da kararlaştırılacak. MKYK olağanüstü kongre için MYK'ya yetki verdi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARINA EĞİTİM

MKYK toplantısında Aralık ayında yapılması planlanan kamp da gündeme geldi. Belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle birlikte AK Parti'nin yenilenen MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte kamp yapması da bekleniyor. Aralık başında yapılması planlanan kampta, MKYK ile MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkan aday adaylarının katılması planlanıyor. Güncel konuların değerlendirileceği kampta, belediye başkan aday adaylarına verilmesi planlanan eğitimde, sürecinde verilmesi gereken vaatler, projeler, programlarla ilgili konular değerlendirilecek. Ayrıca, adayların vermesi gereken mesaj türü, güven, gönül hassasiyeti, insan kazanmaya dönük adımları, tevazu, alçak gönüllülük, samimiyet gibi konularda yapılması gereken eğitimler verilmesi gündeme geldi.


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