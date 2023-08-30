Ankara’da koca vahşeti: Eşini öldürüp intihar etti!

Korkunç cinayet Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki eşi Hasan Başaran ile karşılaştı.İkili arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ile birlikte Hasan Başaran otomobilinden tüfeği aldı. Şerife Başaran'a kurşun yağdırdı. Otomobiline binip kısa bir mesafe giden Hasan Başaran, bu kez tüfekle canına kıydı.Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Hasan Başaran olay yerinde Şerife Başaran da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlaşıldı.Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mahallede restoran işleten Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran'ı olay öncesinde gördüğünü anlattı."Geldi arabasını dükkanımın önüne çekti, ben de almasını istedim. Sinirliydi ve '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti, silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına ateş etmiş" ifadesini kullandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.