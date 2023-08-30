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Aile yemeğinde dehşet: Ağabeyine, annesine, yengesine ve iki yeğenine kurşun yağdırdı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı Burak Yalçınkaya (29), aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve iki yeğenini tabancayla vurdu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı beş kişinin tedavisi sürüyor.

Ekleme: 30.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Aile yemeğinde dehşet: Ağabeyine, annesine, yengesine ve iki yeğenine kurşun yağdırdıOlay, saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya, ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya, ailece yemek yemek için mangal yaktı. Bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Aile yemeğinde dehşet: Ağabeyine, annesine, yengesine ve iki yeğenine kurşun yağdırdı

Ağır yaralanan Burak, annesi Hacer, yengesi Esra ve yeğenleri Elif ile Yağmur Yalçınkaya’nın ise hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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