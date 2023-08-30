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30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının bugün (Çarşamba) biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ağustos hava durumu raporu.

Ekleme: 30.08.2023 - 09:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu

SAKARYA 21°C, 37°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu

HATAY 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 35°C
Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 22°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Parçalı bulutlu
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