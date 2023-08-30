30 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutluKIRKLARELİ 19°C, 35°CAz bulutluSAKARYA 21°C, 37°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 21°C, 38°CParçalı ve az bulutluİZMİR 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 34°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 30°CAz bulutluHATAY 22°C, 32°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 26°C, 34°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 18°C, 34°CAz bulutluESKİŞEHİR 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 12°C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 35°CAz bulutluKASTAMONU 12°C, 34°CParçalı ve az bulutluSİNOP 23°C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 20°C, 28°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 34°CParçalı bulutluSAMSUN 22°C, 33°CParçalı bulutluTOKAT 15°C, 34°CParçalı bulutluTRABZON 23°C, 30°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 10°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 18°C, 32°CParçalı bulutluVAN 11°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 34°CParçalı bulutluGAZİANTEP 22°C, 35°CParçalı bulutluSİİRT 22°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 22°C, 34°CParçalı bulutlu