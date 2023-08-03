TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı! Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.