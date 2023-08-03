Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

8'li koalisyon, seçimlerde ağır yenilgi aldı. Birleşerek kazanacağız diyenler, seçimlerin ardından birbirini hedef aldı. Her biri yenilginin faturasını başkasına yazdı.Son olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde yaptığı pazarlıklarla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Seçim döneminde 8'li koalisyondaki diğer partiler ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti' ifadelerini kullandı.Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri 8'li koalisyonda yeni bir kriz yarattı. İYİ Parti'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ahat Andican ise gündeme oturan pazarlıkla ilgili yeni bir bomba patlattı.Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili istediğini açıkladı. 'Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40'ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100'ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti' açıklamasını yaptı.CHP'ye yakınlığı ile bilinen Ruşen Çakır'a konuşan Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerini yaptığını açıklamıştı. CHP listelerinden seçime girerek 10 milletvekili çıkartabilen Ahmet Davutoğlu, 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben' ifadesini kullandı. Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptığını vurguladı.Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri, koalisyon masasını bir kez daha karıştırdı. Davutoğlu'nun 'CHP en son tercihimdi' sözlerine Cumhuriyet Halk Partili isimlerden tepki yağdı.CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek 'Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar' ifadelerini kullanmıştı.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine 'Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP'nin örgütüdür' tepki göstermişti.