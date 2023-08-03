  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,59 - 29,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

14 ve 28 Mayıs seçimleri, 8’li koalisyonu dağıttı. Aldıkları ağır yenilgiyle sarsılan koalisyon masasında kopuşlar başladı. Yenilginin sebebini aramak yerine hepsi birbirini hedef aldı. Son olarak Ahmet Davutoğlu, bombayı patlattı. Seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ittifak kurmak istediğini anlattı. “CHP son tercihimdi” çıkışı yaptı. Bu sözlerine CHP’lilerden tepki yağdı. İYİ Partili eski Devlet Bakanı Ahat Andican ise pazarlığın perde arkasını açıkladı: Tam 40 milletvekili istedi!

Ekleme: 3.08.2023 - 12:02 Güncelleme: 3.08.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…
8'li koalisyon, seçimlerde ağır yenilgi aldı. Birleşerek kazanacağız diyenler, seçimlerin ardından birbirini hedef aldı. Her biri yenilginin faturasını başkasına yazdı.

Son olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde yaptığı pazarlıklarla ilgili bomba açıklamalar yaptı. Seçim döneminde 8'li koalisyondaki diğer partiler ile ittifak görüşmeleri yaptığını ifade eden Davutoğlu, 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti' ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri 8'li koalisyonda yeni bir kriz yarattı. İYİ Parti'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ahat Andican ise gündeme oturan pazarlıkla ilgili yeni bir bomba patlattı.

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 40'ın üzerinde milletvekili istediğini açıkladı. 'Sayın Davutoğlu, böyle bir taleple geldi. İstediği rakam çok yüksekti. 40'ın üzerinde milletvekili istedi. İki parti bir araya gelirse 100'ün üzerinde milletvekili çıkaracağı bir bakışla geldi. O dönemde parti zaten herhangi bir grupla seçime gitmemek şeklinde bir anlayışa sahipti' açıklamasını yaptı.

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Ruşen Çakır'a konuşan Ahmet Davutoğlu, seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerini yaptığını açıklamıştı. CHP listelerinden seçime girerek 10 milletvekili çıkartabilen Ahmet Davutoğlu, 'En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben' ifadesini kullandı. Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptığını vurguladı.

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…


Ahmet Davutoğlu'nun bu sözleri, koalisyon masasını bir kez daha karıştırdı. Davutoğlu'nun 'CHP en son tercihimdi' sözlerine Cumhuriyet Halk Partili isimlerden tepki yağdı.

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek 'Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar' ifadelerini kullanmıştı.

Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine 'Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP'nin örgütüdür' tepki göstermişti.

HDP yerel seçimlerin yol haritasını belirledi: Protokol ve ittifak şartı aranacak
Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih verdi: Kalıcı olarak tek haneye inecek
Bakan Bolat yeni rekoru duyurdu! 20 milyar doları aştı
Dünyanın umudu Türkiye: Başkan Erdoğan Putin zirvesi dünyada böyle yankılandı! Türkiye'nin kritik rolü...
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Valilik harekete geçti: CHP’li belediye sponsorluğunda büyük rezalet! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor
Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Genelkurmay Başkanı da belirlenecek! Kritik YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler
Başakşehir'de dumanların yükseldiği İETT otobüsü yolculuğa devam etti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı
Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda yine net konuşmadı
Göksu'dan 23 bin kişiyi işten çıkararak 66 bin partizanı belediyeye alan CHP'li İBB'ye tepki: Hani söz namustu?
Tanal’a MHP’den sert tepki! “Dokunulmazlık imtiyaz değildir”
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…