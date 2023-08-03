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Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları ağır hezimetin ardından büyük bir krizin içerisine giren CHP'de "değişim" kavgası artarak sürüyor. Akbelen'de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştığı görüntüler ile büyük tepki çeken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" yanlılarına da ağır göndermelerde bulundu. Mustafa Sarıgül, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Ekleme: 3.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 3.08.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
14-28 Mayıs seçimleri 8'li koalisyon için büyük hezimet olurken, yenilginin ardından partiler adeta birbirine düştü. Her geçen gün karşılıklı suçlama ve açıklamalar birbiri ardına gelirken, özellikle CHP'deki koltuk kavgası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Gizli toplantıların, ses kayıtlarının afişe edilmesine kadar varan 'değişim' kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık koltuğunda kalacağının mesajını sıklıkla verirken, Ekrem İmamoğlu tarafı da hamle üstüne hamle yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı yapılacağı da konuşulan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül katıldığı bir televizyon programında bomba açıklamalara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunun mesajını veren Sarıgül, 'Gün, vefalı olma günü. Gün, birlik beraberlik günü. Gün, genel başkanımızın yanında dimdik durma ve kendisine destek verme günü' dedi.

Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!

SARIGÜL'DEN İMAMOĞLU'NA OLAY SÖZLER: GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI!

Sarıgül, değişim taraftarları ve Ekrem İmamoğlu'na da ağır göndermelerde bulundu.

Sarıgül, 'Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?' dedi.

Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!

Sarıgül, 'Siz Batman'da, Silopi'de, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de, Trabzon'da kaç kere görev yaptınız, oralara gittiniz? Bu soruları kendinize sorun. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay.' ifadelerini kullandı.
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Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
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