  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,59 - 29,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu

Muhalefet cephesinde seçim yenilgisi tartışmaları bitmek bilmiyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, seçimlerin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi. Uz, "Anketlerde Mansur Yavaş yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 ise İYİ Parti’nin oyu vardı. Sokakta vatandaş ‘Kemal bey aday olmasın’ diyordu." açıklamasında bulundu. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Uz, partisinin aday belirleme çalışamalarına başladığını doğruladı.

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu
Ekleme: 3.08.2023 - 12:52 Güncelleme: 3.08.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu
Seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı yayında seçimin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi.

'Vatandaş 'Kemal bey aday olmasın' diyordu'

Haberglobal yayınında konuşan Uz, 'Türkiye'yi karış karış gezen bir Meral Akşener vardı, halkı gezen, esnafı gezen. Bu doğrultuda kucağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun. Sebebi de şuydu kazanma arzusundaydı milletimiz, parlamenter sisteme dönme arzusuydu bu. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti'nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi' dedi.

İYİ Parti'de aday belirleme çalışmaları başladı

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.

' 'İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli' talebi çok yüksek.' diyen Uz, 'İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?' sorusuna 'Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum.' şeklinde cevap verdi. İYİ Partili Uz, bazı isimlerin hazırlandığını ifade etti.
HDP yerel seçimlerin yol haritasını belirledi: Protokol ve ittifak şartı aranacak
Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih verdi: Kalıcı olarak tek haneye inecek
Bakan Bolat yeni rekoru duyurdu! 20 milyar doları aştı
Dünyanın umudu Türkiye: Başkan Erdoğan Putin zirvesi dünyada böyle yankılandı! Türkiye'nin kritik rolü...
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Valilik harekete geçti: CHP’li belediye sponsorluğunda büyük rezalet! İslami değerleri ayaklar altına aldılar..
Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor
Mustafa Sarıgül'den 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Genelkurmay Başkanı da belirlenecek! Kritik YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
BM Türkiye'nin başarısını tescilledi! Ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sıradayız
CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler
Başakşehir'de dumanların yükseldiği İETT otobüsü yolculuğa devam etti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı
Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda yine net konuşmadı
Göksu'dan 23 bin kişiyi işten çıkararak 66 bin partizanı belediyeye alan CHP'li İBB'ye tepki: Hani söz namustu?
Tanal’a MHP’den sert tepki! “Dokunulmazlık imtiyaz değildir”
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

Ankara'da bir şahıs, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri dövdü

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…