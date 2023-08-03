İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu

Seçim mağlubiyetinin ardından İYİ Parti ve CHP arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, katıldığı yayında seçimin Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi.Haberglobal yayınında konuşan Uz, 'Türkiye'yi karış karış gezen bir Meral Akşener vardı, halkı gezen, esnafı gezen. Bu doğrultuda kucağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun. Sebebi de şuydu kazanma arzusundaydı milletimiz, parlamenter sisteme dönme arzusuydu bu. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti'nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi' dedi.Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, partisinin seçimlere ittifaksız gireceğinin sinyalini verdi.' 'İYİ Parti bu sefer kendi ayaklarının üstünde bu seçime girmeli' talebi çok yüksek.' diyen Uz, 'İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak mısınız?' sorusuna 'Buna partinin yetkili kurulları karar verecek. Bu bağlamda bir çalışma yapıldığını biliyorum.' şeklinde cevap verdi. İYİ Partili Uz, bazı isimlerin hazırlandığını ifade etti.