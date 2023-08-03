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İstanbul’da kanlı gece! Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı!

İstanbul’da motosikletli iki genç, Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtı. Bu sırada, mekandaki bir şahıs, motosikletli gençlerle çatıştı… Motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal, kurşunların boynuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis, soruşturma başlattı…

Ekleme: 3.08.2023 - 13:43 Güncelleme: 3.08.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da kanlı gece! Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı!
İstanbul'da gece kanlı bitti. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Kan donduran olay saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Çarşı'daki bir mekânda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu, mekanın önünde durup aniden çıkarttıkları silahla mekana ateş etti. Mekânda bulunan, siyah tişörtlü bir şahıs da ateşe karşılık verdi. Mekândan atılan kurşunlar motorun arkasında bulunan Serkan Taylan Hayal'e isabet etti.

Yere düşen Hayal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motoru süren şüpheli ise motoru olay yerinde bırakarak firar etti.

İstanbul’da kanlı gece! Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı!

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Mekânın önünden geçen Murat O. ve Ömer Atakan K. isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Kurşunlardan biri Murat O'nun kalçasına isabet ederken, sıyırıp geçen kurşunlar Ömer Atakan K'nın kolunda düşmeden dolayı çatlaklar oluştu.

Olay sonrası motosikletin ruhsat sahibi Kadir Can D. işletme yetkilisi Cengiz A, işletme çalışanı Tufan Efe K. gözaltına alındı.

İstanbul’da kanlı gece! Beşiktaş’taki eğlence mekanına ateş açtılar: 1 ölü 2 yaralı!
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