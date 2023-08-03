Ermeni lobisiyle ortak çalışan Disney’in Atatürk kararı için skandal sözler! Ermeni gazete Türk halkına hakaret yağdırdı!

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde dijital platform Disney Plus'ın imza attığı skandal var. FOX'un dijital platformu Disney, Türk düşmanlığını 'Atatürk' dizisini yayından çekmesi ile başka bir boyuta taşıdı. Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, 'Atatürk' dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney'in adımı büyük tepki toplarken dizinin Türk milletinin aklıyla alay edercesine 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu FOX TV'de ücretsiz olarak 'Tüm Türkiye'ye armağan' sloganıyla yayınlanacağı öğrenildi.Yapımına 8 milyon dolar harcanan ve uluslararası yayın için çekilen dizinin 'yerel' düzeye indirgenmesi skandal sansürün boyutunu gözler önüne serdi. Disney'in adımı büyük tepki toplarken, Ermeni basınında skandal ifadelerle dolu bir haber yayınlandı. Ermeni lobilerinin baskısı sonucu ''Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'ın bu hamlesi Ermeni gazete Aravot tarafından manşete taşındı.'Ermeni lobisi sayesinde Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanmayacak' başlıklı yazıda Aravot, Mustafa Kemal Atatürk için de hakaret içeren ifadeler kullandı. Atatürk için diktatör ifadesini kullanan Ermeni gazete sözde soykırım iddiasını da ortaya attı. Disney Plus'ın kararını 'Ermeni lobisinin başarısı' şeklinde kutlayan gazete Türk halkına da açıkça hakaret etti.Sözde 'uzman' tarihçi Armen Petrosyan'ın ifadelerini makalaye taşıyan gazete, Türkiye'nin ve Türk halkının sert ve kararlı tepkisini 'sosyal medyada ulayanlar' şeklinde niteledi.Atatürk'ü hedef alan çirkin saldırıya gösterilen tepkileri 'propaganda saldırısı' olarak nitelendiren Ermeni gazete 'Türk tarafı Disney Plus'a karşı bir propaganda saldırısı başlattı' ifadelerini kullandı.Disney göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri azaltmayı hedeflerken bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı. Kullanıcılar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.*Ermeni lobisi zafer naraları atıyor, Disney Türkiye herkesin aklıyla alay ediyor. ''Müjde Atatürk dizisi Fox'ta bedavaya yayınlanacak'' diyor. Üzerine bir de bunu Türk halkına armağanmış gibi servis ediyor. Uzun süredir gördüğüm en ahlak dışı PR çalışması.*Disney, Fox'un da sahibi zaten. Hem ABD'deki Ermeni lobisinin saçma isteklerine karşı koyamadılar hem de 'Tüm Türkiye'ye armağan' saçmalığı altında yapımdan ne kadar az zarar etsek kardır diye bize izletecekler. Disney+ üyeliğimi sonlandırıyorum.Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, 'Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.' dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, 'Bu şebekelere boyun eğenler utansın' ifadelerini kullandı.Çelik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 'Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…'