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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi yenilgi aldı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değilim rüzgarları ise genel merkezde panik yarattı… Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu korumak için hamlelerini sıralasa da başarılı olamadı. Gizli darbe toplantıları ile destek arayışını sürdüren Ekrem İmamoğlu ise vites artırdı… Son olarak değişim yemeği yediği eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le fotoğraf paylaştı… Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikleten o yemeğin perde arkası ortaya çıktı. Hikmet Çetin, ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. Seçimleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı başarısızlık olarak değerlendiren Çetin "Değişim mutlaka olmalı" mesajını paylaştı.

Ekleme: 3.08.2023 - 10:19 Güncelleme: 3.08.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, tarihi seçimleri geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçimlerde tarihi bir başarı kazandı. Ancak muhalefet hüsranı yaşadı. Türkiye'yi yönetme hayalini kapılan 8'li koalisyon yenilginin ardından adeta dağıldı. CHP'den İYİ Parti'ye kadar her partide kriz yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

YENİLGİNİN FATURASI KILIÇDAROĞLU'NA YAZILDI!

Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin hepsi yenilginin faturasını CHP genel başkanına yazdı. İlk olarak Ekrem İmamoğlu değişim şart diyerek CHP liderine karşı kazan kaldırdı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

CHP GENEL BAŞKANI OLMAK İSTİYOR

2019'da bu yana İstanbul için tek bir yatırım yapmayan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere sayılı süre kala CHP genel başkanlık koltuğuna oturmak için kolları sıvadı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

BABA OĞUL GİBİYDİLER DÜŞMAN OLDULAR!

Baba oğul gibiyiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kilit isimlerini de yanına aldı.

Medya yolu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na baskıyı artıran Ekrem İmamoğlu, bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan isimlerle gizli darbe toplantıları bile planladı. Bu toplantının ifşa olması ile vites artıran Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamalarla genel başkan olmak istediğini açık açık vurguladı.

GÖREVİ BIRAK ÇAĞRISI YAPTI

Değişim çağrısına destek için kurduğu internet sitesi ile ilgili bilgiler paylaştı. "Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor" diyen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na da görevi bırakması için çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

ESKİ LİDERLERLE DEĞİŞİM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Parti Meclisi'nde çoğunluğu da ele geçiren Ekrem İmamoğlu, önceki gün sürpriz bir hamle yaptı. Destek çağrısına destek bulmak için her kapıyı çalan Ekrem İmamoğlu'nun eski SHP ve CHP liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen'le yemek yemesi, CHP Genel Merkezi'nde yeni bir krize yol açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve değişim çağrılarının konuşulduğu yemeğin perde arkasını ise CHP'nin ağır toplarından Hikmet Çetin açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

İŞTE O YEMEĞİN YERDE ARKASI!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü yazarlarından İsmail Saymaz'a konuşan Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu panikleten yemekte neler konuşulduğunu açıkladı.

Değişim çağrısına destek veren ve CHP'de mutlaka bir değişim yapılması gerektiğini vurgulayan Hikmet Çetin, Ekrem İmamoğlu ile buluştukları yemekte öncelikli olarak yerel seçimleri konuştuklarını açıkladı.

YEREL SEÇİMLERİ KAZANMALARI ZOR

HDP ve İYİ Parti'den destek gelmemesi halinde CHP'nin büyükşehirlerde başarılı olamayacağını belirten Hikmet Çetin, yerel seçimler için "Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım" ifadesini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'li seçmenin büyük hayal kırıklığı yaşadığını da söyleyen Hikmet Çetin, 8'li koalisyonun başarısız olduğunu vurguladı.

Ekrem İmamoğlu’nun değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı! O isim açıkladı: Değişim mutlaka olmalı ama...

'BÜYÜK BİR HATA' DEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48'i başarı olarak görmesini de eleştiren Hikmet Çetin, "Kazanılamayan seçim başarılı olamaz" ifadesini kullandı. Seçimlerde 8'li koalisyonun hiçbir katkısının olmadığını belirten Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşmayı ise "Büyük bir hata. Nasıl verilir bu ya? Nasıl yapılır bu?" diyerek yorumladı.

İMAMOĞLU'NA 'ÖNCE İSTANBUL'U KAZAN' TAVSİYESİ

Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına destek veren Hikmet Çetin, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olacağını vurguladı. İBB Başkanı'na "Önce İstanbul'u kazanmalısın" tavsiyesi verdiklerini açıkladı.
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