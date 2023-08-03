Dünyanın umudu Türkiye: Başkan Erdoğan Putin zirvesi dünyada böyle yankılandı! Türkiye'nin kritik rolü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi tüm dünyanın gündeminde, İki liderin Tahıl Anlaşması'nı konuştuğu kritik zirveden çıkacak sonucu anbean takip eden uluslararası basın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın kilit rolüne dikkat çekti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığını belirttiBaşkan Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.Kritik görüşmeyi gündemine taşıyan Al Arabia, Başkan Erdoğan'ın Putin'i gerilimi tırmandıracak adımlar atmamaya çağırdığı ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın 'Barış köprüsü' olarak adlandırılan Tahıl Anlaşması'nın önemini vurguladığı ifade edildi.Yunan Capital, Başkan Erdoğan ve Putin'in yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın Putin'e gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunduğu belirtildi.Berliner Zeitung, Başkan Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşeceğine dikkat çekti. Tahıl Anlaşması'nın yeniden başlatılması için Türkiye'nin ciddi bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, Putin'i Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmamaya çağırdı' başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın süreçteki önemine dikkat çekti. 'Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının Karadeniz'den güvenli bir şekilde geçişine izin veren, artık çökmüş olan anlaşmada kilit bir oyuncu' ifadelerini kullandı.