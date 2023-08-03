  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor

Bild, tatilde olduğunu duyurduğu Başbakan Olaf Scholz'a yazdığı açık mektupla ekonomik sorunları sıraladı: Tatilinizi böldüğüm için üzgünüm ama gerçekten çok acil."

Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor
Ekleme: 3.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 3.08.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Bild'den tatildeki Olaf Scholz'a mektup: Ekonomimiz çöküyor
Dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz en güçlü ülkelerde bile halkı zora soktu.

ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ile beli bükülen halk aynı zamanda işsizlikle de boğuşuyor.

Uzun bir Angela Merkel döneminden sonra hükümet değişikliğine giden Almanya da Avrupa'da ekonomisi en çok etkilenen ülkelerden biri.

Göreve gelen 'trafik ışıkları' koalisyonu ekonomik şartlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Koalisyonun başbakanı Olaf Scholz bu süreçte şu sıralar tatilde. Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'in duyurduğu haber aynı zamanda büyük bir sitem içeriyor.

Başbakan'a açık mektup

Okuyucularına Scholz'un bir tatil fotoğrafını aktaran gazete bir de açık mektup yayınladı.

'Yardım edin ekonomimiz çöküyor' başlıklı yazıda, 'Herkesin rahatlamaya ihtiyacı var. Ancak haberler Almanları giderek daha fazla korkutuyor: Yatırımcılar arasında kötü bir ruh hali, küçülen ekonomi, daha fazla işsiz...' ifadelerine yer verilirken bir de açık mektup kaleme alındı.

Almanya'daki ekonomik sorunlar sıralandı

Mektupta ise Alman halkının ekonomi için kaygıları maddeler halinde Scholz'a iletilirken şu maddeler yer aldı:

'-Enflasyon öylece ortadan kalkmayacak! Almanya: yüzde 6,5. Euro bölgesinin çok ilerisinde.

-Para Fonu ekonomimizin küçüldüğünü söylüyor. (yüzde -0,3). Sadece bizim küçülüyor! ABD ise yüzde 1,8 büyüyor.

-Alman makine üreticilerimiz yüzde 15 daha az sipariş alıyor.

-100 CEO'dan 53'ü planlanan yatırımları durdurmak istiyor.

-İnsanlar daire bulamıyor! 100.000 sosyal konut birimi yerine, yalnızca 22.500 uygun fiyatlı konut birimi onaylandı.

-Neredeyse hiçbir yabancı vasıflı işçi bize gelmek istemiyor! Sıralamada 53 hedef ülke arasında 49. sıradayız. 1.75 milyon istihdam açığı var!

-Ve bir de şu var: Artık biramızı bile gerçekten sevmiyoruz Bira yüzde 2,9 daha az tüketiliyor.'
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor
Sigorta primi ve vergi teşviki 3 yıl sürecek
İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İmamoğlu'nun durdurduğu Levazım Tüneli projesinin faturası ağır oldu: 300 milyon liralık kayıp
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Günlük petrol üretim rekoru kırıldı! TPAO duyurdu
CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’
AK Parti yerel seçim için startı verdi: 81 il 922 ilçede vatandaşla buluşulacak
İstanbul'da kritik toplantı: Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın kritik ismi etkisiz
CHP’de yerel seçim paniği! O isim canlı yayında itiraf etti: Hatay'ı ve Eskişehir’i kaybedecekler
Özgür Özel'den CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık
Fulya Öztürk'ten Disney'e tepki!
TBMM Başkanı Kurtulmuş Genel Kurulu toplantıya çağırdı
Alçaklığın arkası kesilmiyor: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi! Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı

Hazır salçalardaki tehlike! Ünlü diyetisyen açıkladı