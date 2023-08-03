Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Tarih verdi: Kalıcı olarak tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz." dedi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası sosyal medya hesabından Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.