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Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla inşa ettiği TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut gemilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.

Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
Ekleme: 29.08.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut savaş gemileri İzmir'de ziyarete açılacak.

İzmir Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gemiler 30 Ağustos'ta Alsancak Limanı'nda olacak.

TCG Sancaktar ve TCG Büyükada, 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. TCG Umut gemisi de aynı gün limanda 09.00-13.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek, 14.00-17.00 saatlerinde körfez turu gerçekleştirecek.

GEMİLER TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

İzmir Valiliği tarafından vatandaşların ziyaretine açılacağı duyurulan TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut savaş gemileri Türk savunma sanayii tarafından Türk mühendislerinin marifetiyle geliştirildi ve üretildi. TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut savaş gemileri Türkiye'nin savunmasında önemli rol oynuyor.

Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
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