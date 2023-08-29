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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberini duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Ekleme: 29.08.2023 - 21:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit olduMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı.Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Bakan Güler'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığının resmi 'X' hesabından da Çalgay'ın şehadetine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verilen paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2023 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

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