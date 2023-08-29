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Ordu’da dehşet! Eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü

Ordu'da yaşanan korkunç olay dün akşam saat 18.00 sularında gerçekleşti. Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü.

Ekleme: 29.08.2023 - 12:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Ordu’da dehşet! Eski eşini keser sapı ile döverek öldürdüOrdu'nun Altınordu ilçesinde bir şahıs, eski eşini keser sapı ile döverek öldürdü. Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi A.Ç. (39) ile görüşmeye giden M.B. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B. keser sapı ile A.Ç.'ye vurdu. Çevredeki vatandaşlar evden gelen sesler üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve ulaştıkların M.B.'nin evin kapısını kilitlediğini tespit etti.

Polis ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu eve girdiklerinde M.B.'nin A.Ç.'yi sopa ile darp etmeye devam ettiğini fark etti. Olay yerinde yakalanan M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.B.'nin ilk ifadesinde 'kıskançlık' yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.
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