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Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını duyurarak, Balıkesir ve Nazilli belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı.

Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Ekleme: 29.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Mayıs seçimlerinden önce 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan, seçime günler kala adaylığını geri çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçimlerden sonraki en kapsamlı açıklamasını yaptı.

YEREL SEÇİM KARARI:

Parti Meclisi ve il başkanlarıyla toplantı yaparak seçim sürecini değerlendirdiklerini belirten İnce, "Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız" dedi.

2 ADAYI AÇIKLADI

Muharrrem İnce, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde partisinin iki belediye başkan adayını da açıkladı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazlli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine de yanıt veren İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" dedi.

CHP'nin kaset kumpasını reddederek adaylıktan çekilmişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi destekleme çağrılarına olumsuz yönde cevap veren İnce, adaylığını duyurmuştu. İnce, CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarının ardından ise adaylıktan çekilmişti. İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
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