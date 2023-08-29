Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret

Terör sevici Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 ekranlarında Türk milletine yine hakaret edildi. Her mağlubiyetlerinde halkı aşağılayan ekibe bu kez yayıncı Evren Özalkuş ve konuğu Emre Kongar dahil oldu. Emre Kongar ile yayın yapan Evren Özalkuş, AK Parti'ye fazla oy çıkan Anadolu şehirlerindeki seçmenlerin kültürel açıdan yetersiz olduklarını ve eğitim seviyesinin düşük olduğunu söyledi.

Mayıs ayındaki seçimden sonra özeleştiri yapmak yerine seçmeni suçlayan muhalif 'kanaat önderleri' vakasına bir yenisi daha eklendi.Her mağlubiyetlerinde halkı aşağılayan ekibe bu kez TELE1 ekranlarında yayıncı Evren Özalkuş ve konuğu Emre Kongar dahil oldu.Seçim sürecini değerlendiren ikili, AK Parti'ye yüksek oy çıkan Anadolu şehirlerindeki seçmeni aşağıladı.İkili, CHP'ye yüksek oy çıkan Marmara ve Ege kıyılarındaki seçmeni ise övdü.Emre Kongar, "Cumhuriyetçilik ve kültür birlikte gidiyor. Özellikle Ege ve Marmara'nın deniz kenarları. Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat oluyorlar." dedi.Evren Özalkuş ise Kongar'a eğitim seviyesi konusunda destek çıktı.Özalkuş, "Eğitim seviyesinin artmış olduğu yerleri orada görüyoruz." ifadelerini kullandı.Programın bu AK Parti seçmeni aşağılanan kısımları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu çirkin sözlere tepki yağdı.