Meteoroloji'den yeni uyarı! Hem sağanak hem kavurucu sıcak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta Toroslar, Isparta, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'nin güneyi ile Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 37°CAz bulutluİSTANBUL 23°C, 33°CAz bulutluKIRKLARELİ 20°C, 35°CAz bulutluSAKARYA 19°C, 33°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 16°C, 31°CAz bulutluDENİZLİ 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 23°C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, orta Toroslar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Hatay çevreleri ile İskenderun körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 22°C, 33°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 34°CAz bulutluHATAY 23°C, 30°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 26°C, 33°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Niğde'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 13°C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 32°CAz bulutluDÜZCE 18°C, 34°CAz bulutluKASTAMONU 11°C, 31°CAz bulutluZONGULDAK 20°C, 28°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 16°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 18°C, 30°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 29°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu, batısı ile zamanla genelinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 13°C, 23°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 11°C, 24°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 17°C, 28°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN 13°C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 18°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 25°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 23°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu