  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den yeni uyarı! Hem sağanak hem kavurucu sıcak geliyor

Meteoroloji'den gelen son dakika hava dururumu raporuna göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, bazı illerde ise kavurucu sıcaklar etkisini hissettirecek.

Ekleme: 29.08.2023 - 09:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den yeni uyarı! Hem sağanak hem kavurucu sıcak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta Toroslar, Isparta, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'nin güneyi ile Şanlıurfa dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Malatya, Elazığ, Hatay, İskenderun Körfezi ile zamanla Doğu Karadeniz, Ordu'nun doğusu, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 33°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu

SAKARYA 19°C, 33°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, orta Toroslar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Hatay çevreleri ile İskenderun körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 26°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Niğde'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısı ile zamanla genelinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
İsveçli editör açık açık söyledi: Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: PKK detayı…
Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret
CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Zeytin ağaçlarının yerine lüks villalar dikiliyor: Sözde çevreciler sessiz
Dünya basını Erdoğan'ı işaret etti: Hayati önem taşıyor, devreye girdi...
Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ateş püskürdü: Fiyasko!
AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı