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İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor

İstanbul-Ankara otoyolunda artan yoğunluk yeni otoyol projesiyle aşılacak. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre adı “Orta Anadolu Otoyolu” olacak 225 kilometrelik yol, Sakarya’nın Akyazı ilçesiyle Ankara arasında inşa edilecek. Yol, bittiğinde Kuzey Marmara Otoyolu ile Niğde Otoyolu’na bağlanmış olacak.

İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
Ekleme: 29.08.2023 - 09:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
Mevcut Ankara-İstanbul arasındaki otoyolda trafiğin yavaşlaması üzerine hükümet, yeni bir otoyol projesini gündemine aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın planladığı yeni otoyol, Akyazı ile Ankara arasında yapılacak. Akyazı’dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş’tan geçerek Ankara’ya ulaşacak. Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorda önemli rol üstlenen Kuzey Marmara Otoyolu, “Orta Anadolu Otoyolu” ile direkt Niğde Otoyolu’na bağlanacak.

Yaklaşık 3 yıl önce açılan ve hem Marmara’nın hem de tüm Avrasya bölgesinin ulaşımı ve ticaretinde hayati rol oynayan Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde, araçlar şehir içi trafiğe girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yoldan transit geçiş sağlayabiliyor. Ankara-Akyazı arasına yapılacak yeni otoyol da trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

3’ER ŞERİTLİ, 276 KM
Yapılması planlanan otoyolun yaklaşık 225 km’si anayol, 51 km’si bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 km uzunluğunda olması öngörülüyor. 1 milyar Avro’ya mal edilecek otoyolun, gidiş geliş 3’er şerit olması planlanıyor.

ALTERNATİF OLACAK
Daha önceki projelerde olduğu gibi bu projede de depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik kullanılacak. Zamanın ve konforun değerini yeniden belirleyecek Ankara-Akyazı Otoyolu, deprem gibi afet ve acil durumlar için ikinci alternatif olacak.

AVANTAJ SAĞLAYACAK
Düşük rakımdan geçtiği için yol özellikle kış aylarında karla mücadele açısından avantaj sağlayacak. Artan hız limitlerine göre tasarlanacak Ankara-Akyazı Otoyolu, günümüzün ihtiyaçlarını da karşılayacak potansiyelde olacak. Söz konusu otoyol daha güvenli, daha konforlu, daha akıllı ve daha hızlı bir yolculuk imkânı sunacak.

TİCARETE YENİ SOLUK
Yeni Şafak, birçok sanayi kuruluşunun deprem riskine karşı İstanbul’dan Ankara, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’ye taşınma girişimlerinde bulunduğunu gündeme getirmişti. Bu durumda İç Anadolu üretim ve yatırım merkezi olacak. Söz konusu otoyol, Türkiye’nin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni soluk kazandıracak. Yeni otoyolun sanayideki bu trendi hızlandırması bekleniyor. İstanbul’dan Anadolu illerine gidiş dönüşte uzun araç kuyruklarının da önüne geçilecek.
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İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
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