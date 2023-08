İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

İstanbul'da yeni elektrik kesintileri için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklama yapıldı. Bu kapsamda bugün (29 Ağustos salı günü) 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı kesinti yapılacak yerler şöyle:ARNAVUTKÖYNO: 35008506İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 29/08/2023 01:00:00 - 29/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008538İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, GAZİ PAŞA, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 29/08/2023 02:00:00 - 29/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008543İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ARAFAT, BEYDAĞI, HANDEGÜL, KAYIHAN, MEHMET EFENDİ, MİRCAN, OKUYAN, SANATKAR, YAYLAGÜL, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAĞCILARNO: 35007205İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 29/08/2023 08:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007637İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., ATLAS, DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAHÇELİEVLERNO: 35007571İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜL 2, KARABEKİR, YILDIRIM BEYAZIT, İMREN, ŞAHİN 2 sk / ZAFER mah BAHAR, BAHARİSTAN, CAMİ, CEVAHİR, GÖKTEPE, GÖRGÜLÜ 1, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, KONUK, SERDAR 1, TEPE, UYSAL, VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATAK, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah CAN sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007570İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah FUZULİ sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007573İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, GÜLİBRİŞİM, KARABEKİR, MARTI, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SÜKÜNET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / ZAFER mah BAHAR, BAĞLARBAŞI, DALYAN, DEMİRHAN ÇIKMAZI, DERLİ, DOĞAN 1, DUTLU, EFLATUN, ELMALI 1, IŞILDAR, KALE, KAMER ÇIKMAZI, KANDİL 1, KONUK, SAMANYOLU, SEHER, TARHAN, TEKKE, UYSAL, UĞURLU, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007224İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007229İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 29/08/2023 12:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAKIRKÖYNO: 35009437İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah EKİN, FENER, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008656İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah GÜL, KORU, ORMAN, SELİM PARS sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009432İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah NAİMA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007259İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008791İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAYRAMPAŞANO: 35007438İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET, ASMA, BAL, BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR, DEMİRKAPI, GELİNCİK, GÖKSU, KALE, KAVAK, KIPÇAK, KUŞ ÇIKMAZI, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, MENEKŞE, TAFLAN, TÜL, YASEMİN, ÇIĞ, İNKILAP, ŞEN sk / VATAN mah BAĞLAR, BEGONYA, BÜLBÜLÜM ÇIKMAZI, DOLUNAY ÇIKMAZI, EMEK, ENGİN, ESENLER, GÜNDOĞAN, KANAAT, KÜÇÜK MİLLET, KÜÇÜK ÇİĞDEM, MİLLİYET, NARLI ÇIKMAZI, TEL, ÇETİNEL, İNANÇ, ŞAHİN, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 29/08/2023 00:01:00 - 29/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007439İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAŞARAN, DEMİRKAPI, GELİNCİK, LALE, MENEKŞE, NENE HATUN, ÖZEN, ÜÇER ÇIKMAZI sk / YENİDOĞAN mah ATİLAY, DAĞ ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, DERE ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, KAYALIK ÇIKMAZI, MEHTERAN ÇIKMAZI, METİN ÇIKMAZI, MİNE, NEHİR ÇIKMAZI, ÇAKMAK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgelerinde 29/08/2023 00:01:00 - 29/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007402İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ERDEM, SANCAK, YAPRAK, ZAFER sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007406İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah KALE, KIRGIZ, NUMUNEBAĞI, ORHUN, SILA, UYGUR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah ORHUN sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007404İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ONARIR, SİNEMA, İLHAN, ŞEREF sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007177İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah DAR ÇIKMAZI, GAZİ sk bölgelerinde 29/08/2023 13:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEŞİKTAŞNO: 34945264İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, BUĞDAY ÇIKMAZI, COŞKUNLAR, FİDE, GÜLÇİMEN, KIRBAÇ, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, MERDİVEN, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME, ÖZEFE sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYLİKDÜZÜNO: 35008367İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATATÜRK, DERVİŞ EROĞLU sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008365İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009393İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 126., 128., 130., 134., 186., 35., HAKİMİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYOĞLUNO: 35005878İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009350İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KURTULUŞ DERESİ, SERDAR ÖMERPAŞA, YAYA KÖPRÜSÜ sk / BÜLBÜL mah ATLI ASES, AĞA DERESİ, BÜYÜK ŞİŞHANE, DEREOTU, DİP, GRANİT, GÖLBAŞI, HAVA HOŞ, IRMAK, KAPANCA, KARPUZ, KAVUNCU HASAN, KILBURNU, KURTULDU, LEMAN, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, TURAN, VİŞNECİ, YENİ KAFA, ZABITA sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009349İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah ADAM MİCKİEWİCZ, DİLBAZ, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KURTULUŞ DERESİ, KÜÇÜK ODALAR, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, TEVFİK EFENDİ, YAYA KÖPRÜSÜ, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah KAŞKAVAL, SERDAR ÖMERPAŞA sk / ÇUKUR mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, KALYONCU KULLUĞU sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34993231İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah DEDE, KOLAN, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34993230İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah DEDE, MAHİR, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004061İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, KÜÇÜK BAYRAM, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM sk / ŞEHİT MUHTAR mah SÜSLÜ SAKSI sk bölgelerinde 29/08/2023 15:00:00 - 29/08/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ÇATALCANO: 35008949İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, NADİDE, RUKİYE, SEMERKANT, UMUT, ÖZGÜN, İSTASYON sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008951İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah IŞIL ÇIKMAZI, KESTANELİK sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008953İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk / İZZETTİN mah BEYDAĞ ÇIKMAZI, KESTANELİK, TAKDİR ÇIKMAZI, YOL ALTI sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008685İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008349İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/08/2023 09:30:00 - 29/08/2023 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENLERNO: 35007173İSTANBUL ESENLER ilce -MENDERES mah sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007174İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 330. sk bölgelerinde 29/08/2023 11:00:00 - 29/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENYURTNO: 35007355İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AŞIK VEYSEL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah DOĞAN ARASLI sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 351., 352., 353., 360., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004017İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1367., 1374., 1381., 1382., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008331İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-201, G-202, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-34, G-40, G-403, G-404, G-405, G-410, G-411, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-84, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., 444., 445., 447., 448., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009416İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077. sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008938İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069. sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004630İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1844. sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTANNO: 34995825İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.KESTANE ÇIKMAZI, KORUYOLU, ORMAN YOLU sk bölgelerinde 29/08/2023 01:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35006740İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/08/2023 09:30:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35006746İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, CAMİİ, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, TÜRKMEN, YİĞİT sk bölgelerinde 29/08/2023 15:30:00 - 29/08/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.FATİHNO: 35005630İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009448İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah HÜRRİYET, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/08/2023 02:00:00 - 29/08/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35006742İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HALICILAR sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004666İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ÖZGÜR sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.GÜNGÖRENNO: 35008341İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AYTAÇ, KARA AHMET sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANENO: 35008501İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAPINAR, ALPER, ALÇİN, ARTI, AS, AYDEMİR, BARIŞ, BEHRAM, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, CANSU, DENİZ, ERGÜN, KÖPRÜ, MENEKŞE, MİMAR, MİS, NURAY, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜSLER, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KÜÇÜKÇEKMECENO: 35007521İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.KIRLANGIÇ, 3.SAKARYA, KEMALPAŞA, UĞURLU sk bölgelerinde 29/08/2023 00:01:00 - 29/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007554İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk bölgelerinde 29/08/2023 00:01:00 - 29/08/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007517İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMİRAYAK, GÖKTEPE sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004640İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 322., 323, 324., 333., BEYTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARANFİL, ZEYTİN sk / MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KARANFİL, KEMALPAŞA, MERT, TÜRKMEN, ZEYTİN sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYERNO: 34979291İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/08/2023 00:00:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34982201İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ. sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 29/08/2023 09:30:00 - 29/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİNO: 35008504İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KAVAKLI, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009454İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008497İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN, AKŞEMSEDDİN CADDESİ bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35007585İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah ERDOĞAN sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ŞİŞLİNO: 34999229İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35009369İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/08/2023 11:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SULTANGAZİNO: 35004888İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk bölgelerinde 29/08/2023 00:05:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35004891İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 29/08/2023 00:05:00 - 29/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008335İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008345İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 29/08/2023 10:00:00 - 29/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35008337İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2497. sk bölgelerinde 29/08/2023 12:00:00 - 29/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ZEYTİNBURNUNO: 35009433İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/5., 75/5. ARA, SAHA YOLU sk bölgelerinde 29/08/2023 09:00:00 - 29/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.