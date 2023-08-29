  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona doğru

Depremzedelerin kalıcı konut sorununu çözmek için Kırıkhan ilçesinde inşası süren TOKİ konutlarında sona yaklaşılırken konutların bir kısmı yıl sonunda vatandaşlara teslim edilecek.

Ekleme: 29.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona doğru
Deprem felaketinden sonra başlayan seferberlik sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli felakette en büyük yıkımı Hatay almıştı.

Kırıkhan ilçesinde yüzlerce insan ölmüş, 32 bin bağımsız konut depremde zarar görmüştü.

Adeta enkaz kente dönen Kırıkhan’da vatandaşların yuvaları için çalışmalara TOKİ tarafından başlandı.

Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları, konutların yükselmesiyle etkisini gösteriyor.

Kırıkhan ilçesinde deprem konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

“Vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için çabalıyoruz”

Kırıkhan’da yürütülen TOKİ çalışmaları hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Kazım Taşkesen, “Kırıkhan’da 830 adet konutun inşasına mayıs ayında başladık biz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Sağ olsun devletimiz yanımızda, yardımcı oluyor bize her koşulda. Destek veriyor, desteğini esirgemiyor. Çabalıyoruz vatandaşlarımız için. Şu an üç etaplık bir sözleşmemiz var. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap olarak totalde 2 bin 500 daire vatandaşa anahtar teslim edeceğiz biz.” dedi.

“Kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak”

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konutların bir kısmının yıl sonunda teslim edileceğine dikkat çekerek “Şu an TOKİ konutları dediğimiz Kırıkhan merkezde yaklaşık 2 bin 800 civarında ihalesi yapılan ve süratle devam eden evlerimiz var. Ocak ayına gelmeden yani aralık ayının içerisinde Allah nasip ederse ciddi bir kısmının kurallarını hep beraber çekeceğiz. Biz 9 ay gibi veya bir 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde ciddi bir ev sayısını ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderecek noktada 3 artı 1 şeklinde teslim edilecek.

Geri kalan inşaatlarımız da süratle devam ediyor, sizlerin de gördüğü gibi. Zannediyorum kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak. Yaklaşık 3 bin binanın da mayıs ayı gibi bitmesini biz bekliyoruz. Tabii bunun yanında diğer ihalesi yapılan projelendirilen, yerinde dönüşümlerle beraber de konutlar çok kısa bir süre içerisinde yükselecek.

Şehrimiz yok oldu, yaklaşık 32 binin üzerinde bağımsız bölümümüz şu an bizim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan'ı hep beraber kucaklayacağız.” dedi.
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
İsveçli editör açık açık söyledi: Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: PKK detayı…
Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret
CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Zeytin ağaçlarının yerine lüks villalar dikiliyor: Sözde çevreciler sessiz
Dünya basını Erdoğan'ı işaret etti: Hayati önem taşıyor, devreye girdi...
Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ateş püskürdü: Fiyasko!
AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı