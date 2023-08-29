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Harita belirlendi! İl potansiyeli yüksek 67 ilçe!

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, kent merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta, nüfusu 100 binin üzerinde olan 67 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Ekleme: 29.08.2023 - 16:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Harita belirlendi! İl potansiyeli yüksek 67 ilçe!Haritada il olma potansiyeli yüksek ilçelerin koyu renkten açık renge, nüfus yoğunluklarına göre gösterime sunulduğunu belirten Hançer, Hatay'da 5 ilçe, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da 4 ilçe, Aydın, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'daki 3 ilçenin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

'İL OLMALARI HIZLI ÇÖZÜMLER SAĞLAYABİLİR'

Coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan haritayı inceleyen Hançer, il olma potansiyeli yüksek Siverek, Viranşehir, Alanya, Manavgat, Torbalı, Silivri ve Çorlu ilçelerinin ön plana çıktığını anlattı.

Antalya'da kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta 100 binin üzerinde nüfusu olan Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinin il olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Hançer, özellikle Manavgat ve Alanya'nın nüfus yoğunluğunun 200 binin üzerinde olması nedeniyle il olma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Hançer açıklamasında, 'Manavgat ve Alanya nüfus ortalaması yüksek, turizm geliri olarak da ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan ilçeler. Özellikle Alanya'ya baktığımızda mesafe, ulaşım, altyapı gibi belediyecilik hizmetlerinde, hem de ilçeye hemen hizmet götürmesi açısından avantajları olabilir. Örneğin Alanya'nın Alacami Mahallesi, Antalya merkezden yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta ve 4 saat mesafede. Antalya merkezden herhangi bir hizmet için o köye gitmek istediğinizde, gidip geldiğinizde 1 gününüz yolda geçiyor. Bu ilçelerin il olması, idarelerin de elini kolaylaştırabilir. Zaman kaybının önüne geçebilir ve bazı sorunların yerinde daha hızlı çözümünü sağlayabilir.' dedi.

'ERMENEK VE ANAMUR İLÇELERİ ALANYA'YA DAHA YAKIN'

Hançer, haritanın ilçelerin idari sınırları, karar vericiler tarafından nüfus ve merkeze olan mesafeleri kriter olarak alınıp değerlendirildiğinde, ülke ekonomisi ve orada yaşayanların hizmete ulaşması açısından verimlilik sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Hançer şöyle devam etti:

'İdareler de karar vericiler de bu şekilde tematik haritalar üreterek doğru kararlar alabilir. Örneğin Alanya'ya yakın, potansiyeli yüksek Gazipaşa ilçemiz var. Alanya'nın hemen komşusu Konya'ya bağlı Ermenek ilçesi var. Orada hizmet anlamında kolaylık sağlayabilir. Mersin iline bağlı Anamur ilçemiz var. Orada da ciddi turizm potansiyeli var. Aslında baktığımızda Anamur da Alanya'ya çok yakın. İdari anlamda faydalı verimli olabilecek hizmetler götürülebilir. Doğru karar alma noktasında coğrafi bilgi sistemleriyle hazırlanan tematik konuşan haritalar bizlere yön verici noktada.'

İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin, il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, 'Bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir.' dedi.

İL POTANSİYELİ OLAN 67 İLÇE

İl olma potansiyeli yüksek 67 ilçe ise şöyle:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba.
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