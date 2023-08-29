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Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Ekleme: 29.08.2023 - 09:13 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon toplantısı saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı gerçekleştirecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Gündemde öncelikli başlık enflasyonla mücadele olacak. Ayrıca toplantıda ekonomik gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapılacak

Toplantı sonrası ise yazılı açıklama yapılacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Daha önce gerçekleşen toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılmış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'da konuk olarak yer almıştı.
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