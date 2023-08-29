Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılın 3. EKK toplantısı sonrası yapısal reform vurgusu dikkat çekti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık süreci ve OVP'de yer alacak öncelikli yapısal reformların toplantının ana gündem maddesi oldu. Öte yandan altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve yol haritası görüşüldü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki EKK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.OVP çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendiridi. Toplantı sonrası verilen mesajlarda Orta Vadeli Plan (OVP) ile yapısal dönüşümün sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Öte yandan kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor.Açıklamada, ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtilerek, 'Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir.' ifadeleri kullanıldı.Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalar kapsamında etkin ve kararlı adımların atılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:'Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte, bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir.'Açıklamada, dış ticarette açık verilen enerji konusunda genel görünümün değerlendirildiği ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritasının kurul üyeleri tarafından istişare edildiği belirtilerek, ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasına yönelik karar alındığını bildirildi.