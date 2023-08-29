Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizin akabinde Sayın Başbakan ile birlikte Polatlı'da Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika Açılış Töreni'ne katıldık. KKTC Başbakanı Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.