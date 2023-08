CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Zeytin ağaçlarının yerine lüks villalar dikiliyor: Sözde çevreciler sessiz

Dünya'nın en kaliteli zeytinyağının çıkarıldığı bölgede, her yıl binlerce zeytin ağacının yok edilerek yerine beton blokların yükselmesine Keremköy Muhtarı ile köy sakinleri sert tepki gösteriyor ama tüm bu tepkilere rağmen sonuç alınamıyor. Gövdelerinden ayrılmış bir şekilde budanmış bir görünüm verilen bir zeytinlik alanda ise zemin etüt makinesinin bulunması neredeyse her şeyi ortaya döküyor.Bölgede yükselen inşaatların arasında kökünden sökülerek molozların arasına atılan zeytin ağaçları dikkatlerden kaçmazken, iddiaya göre; CHP'li Gömeç Belediyesi tarafından verilen ruhsat ve izinler sonucunda Keremköy'de hızla yok olmaya yüz tutan zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede; yüzlerce lüks villalardan oluşan sitelerin arasında, CHP'li eski ve yeni milletvekilleriyle, partinin üst düzey isimlerinin de aralarında bulunduğu yerleşim alanı mevcut. Bu sitelerin arasında yine zeytinlik katliamıyla yapılan özel bir televizyon ekranından yayınlanan gösteri oyuncularının da bir arada oturacağı yazlık bir site inşaatın yapımı sürüyor.Doğru düzgün kanalizasyon ve alt yapı çalışması yapılmadan dikilen lüks villaların denize paralel noktalarının birçok kıyı şeridini de sınırları içine alması sonucunda, vatandaşların bu sahillerden denize girebilmelerinin de önünün kapatıldığı savunuluyor. Yöre halkının 'ak toprak' olarak adlandırdığı beyaz topraklar üzerinde en değerli zeytin ağaçlarının yetiştiği öğrenilirken, inşaat sektörü karşısında bu ağaçların bile yok edilmesi bölge halkının yüreklerini dağlıyor. Yaşanılan adeta hunharca katledilen zeytin ağaçlarının kıyımının önüne geçebilmek için var gücüyle mücadele eden Gömeç'in Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top ise tüm çabalarına rağmen her defasında mağlup olmaktan yıldığını söylüyor.Keremköy Muhtarı Ali Top; köyünde hunharca katledilen zeytin ağaçları nedeniyle duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, 'Zeytinlik alanlardaki ağaçları önce budamış gibi görünüme sokuyorlar. Oysa bu bir budama şekli değil. Bakıldığında ağaçların resmen katlediğini görebilmek mümkün. Şu anda içinde bulunduğumu zeytin alan bir şeylere hazırlanıyor. Çok belli. Çünkü böyle bir budama uygulaması şekli yok' dedi.Keremköy'de bugüne kadar binlerce zeytinlik alanın yerine villaların yükseldiğine dikkat çeken Ali Top, 'Aslında bu katliam 10 yıldan bu yana başladı. Ama son 3-4 yıldır inanılmaz süratlendi ve tam anlamıyla zirve noktasına geldi. Şu anda katledilen binlerce zeytin ağacının yerine betonlar yükseliyor' diye konuştu.Önce yok edilip, daha sonra da inşaat izni alınan zeytinlik alanlarda başlatılan inşaatların 6-7 aya içerisinde tamamlandığına işaret eden Muhtar Ali Top, 'Çok değil inşaatın başlamasıyla en kötü bir yıl içinde katledilen zeytin alanda yükselen villaları, içine oturulabilir hale getiriyorlar. Biz ise Keremköy Muhtarlığı olarak zeytinlik alanlar içerisinde kepçe vurulan her yeri anında yetkililere şikayet ediyoruz. Ama gelen memurlar ya da amirler gelip tutanak tutuyorlar ama bir daha bize geri dönüş yapmıyorlar. Ancak bu inşaatlar her zaman devam ediyor ve biz buna engel olamıyoruz. Biz, sadece o inşaatı yetkililere şikayet etmekle kalıyoruz' dedi.Zeytinlik alanlara yönelik yapılan kıyımların ardından gelen inşaat firmalarının yasal izinlerle bölgeye gelip, tahrip edilen zeytin tarlalarına temel attıklarını kaydeden Ali Top, 'Muhtarlığı da ikinci plana atıyorlar. Adam belediyeden yasal izinleri aldığını söylüyor. Belediyeye gidiyoruz, yasal izinlerin alındığını öğreniyoruz. O dakikadan sonra da biz muhtarlık olarak hiçbir şey yapamıyoruz. Yapılan işin arkasını arayamıyoruz. Yine şikayet ediyoruz ama sonuç alamıyoruz' ifadelerini kullandı.FOTOĞRAF: Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem HimamKeremköy halkının yaşanılan zeytin ağaçlarına yönelik katliam karşısında adeta isyan edercesine tepkili olduğunu anlatan Muhtar Ali Top, 'Halk isyanda. Çünkü dedelerinden kalma zeytinlikleri var bu bölgede. Bu inşaatların yapıldığı büyük zeytinlik alanlar ise köylünün değil. Daha önceden üç-beş kuruşa insanımızdan alınmış yerler bunlar. Ama sonuç olarak bugün herkes bu zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının fahiş yüksekliğinden şikayetçi. Ama zeytinlik alanlara yönelik böylesi büyük katliamlar sürdükçe, insanlarımız yiyebilmek için bile zeytin ya da zeytinyağı bulamayacaklar' dedi.Yok edilen zeytinlik alanların yerine beton blokların yükselmesinden her şeyden önce mahalle halkından bir birey olarak çok büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Ali Top, 'Bu durum sadece mahalle halkını değil, bu yok edilişi gören mahalle dışından buraya gelip bu manzarayı gören herkesi ziyadesiyle üzüyor. Dedelerimiz, babalarımız burada yok edilen zeytin ağaçlarından elde ettikleri gelirlerle ekmek parası kazanmışlar. Şimdi ise manzara bu. Nasıl üzülmeyelim ki?' diye sordu.Keremköy Mahallesi Muhtarı Ali Top, zeytinliklerin bulunduğu alanların bir birim kurularak belli standartlara kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, 'Böylelikle zeytinlik vasfını yitirmiş durumdaki alanlarda bu inşaatlar yükselmiş olsa, bunu bir derece anlayabilirdik. Ama talan edilen bu alanların yok edilmesinin bir an önce önüne geçmek gerekiyor. Çünkü zeytin altından değerlidir. Zaten bu yörede biz zeytini 'Kara İnci' ismiyle niteleriz' dedi.Devlet yetkililerine seslenen Ali Top, 'Devletimizden para kazanma hırsıyla gözü dönmüş zihniyetlerin elinden bu zeytinlikleri kurtarabilmek için acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Zeytinlik alanlarda inşaat yapılabilme izinlerinin yerel belediyelerin elinden alınarak bir birim kurulmasını, takip edilip, denetlenmesini ve hatta yasaklanmasını bekliyoruz. Çünkü bu zeytin ağaçları bizim köyümüzün malı. Bu bölgedeki ak toprakta yetişen zeytinler, denizden gelen poyraz rüzgarıyla harmanlanarak dünyanın en kaliteli zeytinyağının bu bölgeden çıkmasını sağlıyor. Dünya'nın en kaliteli zeytinin üretildiği bu alanlarla ise gelişigüzel yapılan bu inşaatlarla tam anlamıyla talan ediliyor' diye konuştu.