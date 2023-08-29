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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu! 9 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 9 organizatör tutuklanırken 71 kaçak göçmen ise geri gönderildi.

Ekleme: 29.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu! 9 organizatör tutuklandı
Türkiye'de yasa dışı göçe geçit yok.

Sınırlar Mehmetçik tarafından korunurken, denizde ve karada kapsamlı denetimler de yapılıyor.

Böylelikle hem kaçak göçmenler hem de organizatörler tespit ediliyor.

Son olarak ekipler, Çanakkale'de harekete geçti.

13 şüpheli tespit edildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması için 12-25 Ağustos tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 13 şüphelinin organizatörlük yaptığı tespit edildi.

9 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı, 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilere ait mal varlığı bulundu

Operasyonlarda 10 araç, 40 can yeleği ve 58 bin 665 TL, 3 gram altın ve 3 Amerikan Doları ele geçirildi.

71 göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Öte yandan suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 71 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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