  • USD: 26,58 - 26,62
  • EURO: 28,73 - 28,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri üç milyon dolar…

İstanbul’da düzenlenen “Tarihi Eser” operasyonunda piyasa değeri üç milyon dolar olan yedi bin 364 tarihi eser ele geçirildi.

Ekleme: 29.08.2023 - 11:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri üç milyon dolar…
"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kağıthane ve Şişli İlçeleri'nde bulunan iki ayrı adrese baskın yapıldı. Ş.P. isimli bir kişi "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda toplam değeri yaklaşık üç milyon dolar olan iki bin 369 adet pişmiş topraktan yapılmış küp ile gözyaşı şişesi, bin 234 adet taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, iki bin 974 adet cam maddeli gözyaşı şişesi ile kolye, 255 adet metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 adet farklı dönemlere ait seramik parçası, 110 adet etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 adet ahşap sandık, 23 adet ahşap tekstil baskısı, 10 adet tablo, 302 adet ahşap döven dibek ele geçirildi.

Operasyonla bulunan toplamda yedi bin 364 tarihi eser muhafaza altına alındı.
Muharrem İnce'den flaş yerel seçim kararı
Millet İttifakı dağıldı! İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacak
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden skandal: 32 yıllık Cemevinin banka hesabına el koydu!
Anucurlar suç örgütü ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı! Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşüyor! Masada hangi konular olacak?
Ekonomi Kurulu'ndan açıklama: OVP ile yapısal dönüşüm sağlanacak!
ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
İsveçli editör açık açık söyledi: Kur’an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: PKK detayı…
Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret
CHP'li belediyeden ağaç katliamı! Zeytin ağaçlarının yerine lüks villalar dikiliyor: Sözde çevreciler sessiz
Dünya basını Erdoğan'ı işaret etti: Hayati önem taşıyor, devreye girdi...
Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
İstanbul'dan Ankara'ya ikinci otoyol geliyor
CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ateş püskürdü: Fiyasko!
AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurdu: Yerli ve milli savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
Gündem enflasyon! Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresi gizlenebilecek

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

Türkiye'nin gözü burada: Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar! Günlük üretim hedefi belirlendi

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçeyi etkileyecek!

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Araç sahipleri dikkat! süre uzatıldı...

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Salvator Salih enselendi! Şehir eşkıyasının görüntüleri çok konuşulmuştu!

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı

Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı