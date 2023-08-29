Binlerce ele geçirildi… Piyasa değeri üç milyon dolar…

"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kağıthane ve Şişli İlçeleri'nde bulunan iki ayrı adrese baskın yapıldı. Ş.P. isimli bir kişi "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.Adreslerde yapılan detaylı aramalarda toplam değeri yaklaşık üç milyon dolar olan iki bin 369 adet pişmiş topraktan yapılmış küp ile gözyaşı şişesi, bin 234 adet taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, iki bin 974 adet cam maddeli gözyaşı şişesi ile kolye, 255 adet metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 adet farklı dönemlere ait seramik parçası, 110 adet etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 adet ahşap sandık, 23 adet ahşap tekstil baskısı, 10 adet tablo, 302 adet ahşap döven dibek ele geçirildi.Operasyonla bulunan toplamda yedi bin 364 tarihi eser muhafaza altına alındı.