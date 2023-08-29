Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yurt başvuruları başladı, 2 Eylül'e kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,Gazi ve gazi çocukları,Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,Devlet koruması altında olanlar,Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.