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Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yurt başvuruları başladı, başvurular 2 Eylül 23:59 tarihinde sona erecek

Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
Ekleme: 29.08.2023 - 10:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yurt başvuruları başladı, 2 Eylül'e kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

Bakan Bak duyurdu: GSB yurtlarında yeni dönem başladı

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
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