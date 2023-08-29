Aydın'da Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.
Avrupa hayali uğruna ölümü göze alan göçmenlerin imdadına yine Türk kolluk kuvvetleri yetişti...
İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.
Ekiplere göçmen ihbarı
Bu kez göçmen hareketliliği Aydın açıklarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
21 kişi kurtarıldı
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.