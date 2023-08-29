Anucurlar Çetesi’nde gözaltına alınan 37 kişi cezaevinde

Polis Hakan Telli’yi şehit eden Anucurlar Çetesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 37’si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz hafta Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden dört kişinin bağlı olduğu 'Anucurlar' adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 39 kişi gözaltına alınmıştı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.