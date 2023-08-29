Ameliyata giren doktorlar şokta: Beyninden 8 cm'lik solucan çıktı

Olay geçen yıl Canberra'da bir ameliyatta kayıtlara geçti.İngiltere doğumlu hastanın hasar görmüş ön lob dokusundan “tel benzeri cisim' çıkarıldı.Canberra Hastanesi'ndeki ameliyathanede bulunan doktor Sanjaya Senanayake, “Cerrah canlı halde kıvranan sekiz santimetre uzunluğundaki açık kırmızı solucanı beyinden çıkardığında herkes hayatının şokunu yaşadı' dedi.Senanayake bunun daha önce bir insanda görülmemiş yeni bir enfeksiyon olduğunun altını çiziyor.Söz konusu solucan türünün, Avustralya'da zehirli olmayan halı pitonlarında yaygın görüldüğü kaydediliyor.Bilim insanlarına göre, kadın söz konusu paraziti, yaşadığı yerin yakınındaki gölün etrafında yeşillik toplarken kaptı.Parazitler konusunda uzman olan Avustralyalı doktor Mehrab Hossain, kadının piton dışkısı içeren bu otları yediği için 'kazara konakçı' haline geldiğinden şüphelendiğini söyledi.Sonrasında ise doktorların 'alışılmadık semptomlar serisi” olarak adlandırdığı süreç yaşandı.Mide ağrısı, öksürük, gece terlemesi ve ishali, giderek artan unutkanlık ve kötüleşen depresyon hali izledi.Hastalanan kadın, 2021 Ocak ayında hastaneye kaldırıldı.Daha sonra yapılan taramada, beyindeki parazit bir lezyon sanılarak tespit edildi.Durumunun nedeni ancak Haziran 2022'de bir cerrahın bıçağıyla kurdu gün yüzüne çıkarması ile netleşti.Hastanın tıp tarihine geçmiş olmasının yanında iyileştiği ifade ediliyor.Bilim insanlarına göre son 30 yılda 30 yeni enfeksiyon türünün ortaya çıktı. Bunların dörtte üçü zoonotik yani hayvanlardan insanlara sıçrayan bulaşıcı hastalıklar olarak kayda geçti.Kırmızı renkteki parazitin iki ay kadar orada kalmış olabileceği düşünülüyor.Araştırmacılar, bu vakanın, hayvanlardan bulaşan hastalık ve enfeksiyonların konusunda tehlikenin boyutlarını gösterdiği uyarısını yapıyor.