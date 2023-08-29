AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.5 kilometre derinliğinde gerçekleşeb depremin Ankara'da da hissedildiği ifade edildi. Bakan Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saha tarama çalışmalarına devam edildiğini ve an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını vurguladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre deprem, yerin 13.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin Ankara'da da hissedildiği ifade edildi.
AFAD: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, 'Konya ilimizin Kulu ilçesinde, saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.