AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.5 kilometre derinliğinde gerçekleşeb depremin Ankara'da da hissedildiği ifade edildi. Bakan Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saha tarama çalışmalarına devam edildiğini ve an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını vurguladı.