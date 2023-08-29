ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi

Göreve başladığından bu yana dişe dokunur bir hizmet yapmayıp, sosyal medya belediyeciliği yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metrolarda yeniliğe gitti. Yavaş, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi. Bu 'dev hizmet' sosyal medyada alay konusu oldu.

Ankaralılar alt yapı başta olmak üzere birçok alanda belediyeden hizmet beklerken, genel seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran Mansur Yavaş hayalleri suya düşünce yerel seçimler için hazırlıklara başladı.Göreve geldiği dört buçuk yıl boyunca dişe dokunur bir hizmet yapmayan Yavaş, metrolardaki tutacaklara burç yorumları ekledi.ABB logosunun bulunduğu tutacakların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca alay konusu oldu. Kimisi 'dev hizmet' diyerek dalga geçerken, kimisi de "ABB Boş İşler Müdürlüğü çalışıyor" yorumunu yaptı.İşte o fotoğraflar ve gelen yorumlardan bazıları: