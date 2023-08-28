Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'

Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, "Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!" dedi.

Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlatmıştı. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepkiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için herhangi bir paylaşımda bulunmadı. CHP liderinin bu hareketi CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar tarafından sert sözlerle hedef alındı.Twitter-X hesabından açıklama yapan Dündar, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı!" ifadelerini kullandı.Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına vurgu yapan Dündar, "Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." dedi.