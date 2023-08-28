Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…

Türkiye karşıtı ABD'li senatörün başı fena halde dertte… ABD basınında yer alan habaerlere göre Ermeni ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ve sık sık Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapan Bob Menendez hakkında skandal iddialar ortaya çıktı. 'Siyasi kıyak' için rüşvet aldığı söylenen Menendez'in binlerce dolarlık külçe altın satması da akılları karıştırdı.Türk düşmanlığı ile bilinen ve son dönemlerde Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için her numarayı deneyen Menendez hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya çıktı. ABD'li New York Post'ta yer alan bir habere göre Menendez ve eşi Nadine Arslanian'ın dahil olduğu çok sayıda skandal ifşa oldu.Menendez'in eşinin geçtiğimiz aylarda 400 bin dolar değerinde külçe altın sattığını yazdı. Menendez'in yıllık gelirinin açıkladığı belgelerde Arslanian'ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü.Menendez'in 2020 yılında evlenmeden önce finansal olarak zorlandığını beyan eden belgelerin olduğu hatırlatılan haberde, çiftin FBI soruşturması kapsamına alındığına da dikkat çekildi. Çift evlenmeden önce de Arslanian'ın borç içinde olduğu belirtilirken satılan yüzbinlerce dolarlık altın akılları karıştırdı.Manhattan federal savcılığı senatör Menendez veya eşinin 'siyasi kıyak geçilmesi' uğruna kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil ve Washington'da ev alıp almadığının incelendiğini de duyurdu.69 yaşındaki Menendez, 2015 yılında kendisine bağış yapan Dr. Salomon Melgen ile de usulsüzlük yaptığı gündeme geldi. Menendez o dönem Melgen'in Brezilya, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen kız arkadaşları için vize kolaylığı sağlamıştı.