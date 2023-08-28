  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi

Daha önce de 81 il başkanını 'kendisine destek bildirisi' yayımlamaya zorlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongreler sonrası başkanları genel merkeze çağırıp 'kurultayda yanlış yapmayın' mesajı verdi.

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Ekleme: 28.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından kurultayda koltuğu kaptırmamak için aylardır partisinin tüm yöneticilerine 4 koldan baskı uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 'değişimcilerin kalesi' olarak adlandırılan İstanbul'un ilçe başkanlarını genel merkeze çağırdı.

Kongreleri tamamlanır tamamlanmaz tüm başkanları Ankara'ya davet eden Kılıçdaroğlu, toplantıda kendilerine kurultay sürecinin önemini anlatarak net bir şekilde 'yanlış yapmayın' mesajı verdi.

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi

TEK TEK TASFİYE ETTİ

Kendisine yönelik 'istifa' baskısına kalkan yapmak için tüm MYK üyelerinin toplu istifasını onaylayan, ardından da 90'a yakın danışmanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu süreçte değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak örgüte gözdağı verdi.

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi


Değişimcilerin önünü kesebilmek için 3 aydır gençlik kollarından belediye başkanlarına kadar partinin önde gelen tüm isimleriyle toplu görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu, toplantıların tamamında kendine destek isteyerek kurultayda görevi bırakmayı düşünmediğinin sinyallerini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsından nasibini alan son grup ise İstanbul'un CHP'li ilçe başkanları oldu.

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi


'SAKIN HA YANLIŞ YAPMAYIN'

Kongrelerini tamamlar tamamlamaz genel merkeze çağrılan ilçe başkanlarına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Merak uyandıran görüşmede Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha koltuğu bırakmayacağına yönelik sinyaller verdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre yerel seçimler öncesi kurultayın önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 'bu süreçte yanlış yapmayın' şeklinde mesajlar vererek genel merkezden bağımsız hareket edilmemesi talimatını verdi.

Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi

BİLDİRİ İMZALATMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişimcilerin daha önce de hızla destekçi toplamaya başlaması üzerine 81 il başkanını genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, kendileri ile tam 8,5 saat görüşmüş ve ardından 'kendisine destek bildirisi' yayımlamalarını istemişti.

20'ye yakın il başkanının bu duruma itiraz etmesi üzerine toplantıda kriz çıkmış, 1 gün sonra Kaftancıoğlu'nun baskısıyla il başkanları tarafından ortak bildiri yayımlanmak zorunda kalmıştı.


Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sağanak etkili olacak! 28 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Sil baştan değişiyor: Kiralık evlerde yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Menüde ilgi var avcılıkta yok: Kilosu 500 liradan satılıyor

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler